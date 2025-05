"Po 21 sezonah v članskem rokometu je prišel čas za slovo. Finalne tekme državnega prvenstva bodo zadnje v moji karieri. Ves ta čas se je moje življenje in življenje moje družine vrtelo okrog rokometa, zato gre največja zahvala prav njim, moji ženi in sinovoma. Za podporo, potrpežljivost in prilagodljivost. Prav tako bi se rad zahvalil mami in očetu ter obema sestrama. Marsikaj bi izgledalo drugače brez vseh vas. Najbolj si bom zapomnil številne ljudi – prijatelje, ki ostajajo za celo življenje. Hvala vsem soigralcem, trenerjem, medicinskemu osebju (predvsem v zadnjih letih so imeli z mano veliko dela), funkcionarjem in navijačem. Posebna zahvala gre tudi Mizunu za podporo skozi celotno rokometno kariero. Se vidimo na tribunah," je na družbenem omrežju pred koncem kariere zapisal Jure Dolenec.

Škofjeločan je v 21 sezonah nosil dres številnih klubov, od domače Loke oz. RD Merkurja, nato igral za RK Gorenje Velenje, se leta 2103 odpravil v tujino in branil barve Montpelliera. Po štirih letih je sledila selitev k trofejni Barceloni, zatem je igral za Limoges, pa Nexe Našice, kariero pa bo končal kot član Slovana.

Foto: Guliverimage Največje klubske uspehe je dosegel s Katalonci, s katerimi je osvajal številne lovorike, več naslovov španskega prvaka, španske pokalne naslove, leta 2021 pa tudi ligo prvakov.

Je rekorder po številu golov za reprezentanco. Foto: Guliverimage

Z 207 nastopi in 714 zadetki je najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance, katere kapetan je bil. Z reprezentanco je na svetovnem prvenstvu leta 2017 osvojil bronasto odličje, lani pa so na olimpijskih igrah končali na četrtem mestu.