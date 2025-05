Slovenski nogometaš in član NK Maribor Martin Milec bo pri 33 letih v nedeljo sklenil svojo nogometno pot, so sporočili iz štajerskega kluba. Obračun z Nafto v Ljudskem vrtu bo tako zadnji v njegovi karieri.

"12 let, 11 trofej in 309 tekem, 310. bo poslovilna. Martin Milec zaključuje profesionalno športno pot. V svojem in našem domu. Ljudski vrt v nedeljo še zadnjič: Miki, Viola!" so na socialnih omrežjih sporočili iz mariborskega kluba.

