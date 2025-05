Maribor potrdil drugo mesto, boj za dodatne kvalifikacije ostaja odprt

Nogometaši Olimpije so z gladkih 5:0 odpravili Radomlje in si zagotovili neulovljivo prednost pred najbližjim zasledovalcem Mariborom, ki je na nedeljskem derbiju 37. kroga remiziral s Koprom z 1:1, ter osvojili osmi naslov državnih prvakov. Spopad za šesto mesto med Primorjem in Muro je z 2:0 pripadel prvim. Odgovora na vprašanje, kdo bo izpadel v drugo ligo, v tem krogu še nismo dobili. Domžale so osvojile pomembno točko proti Bravu (2:2) in s tem Nafti ušle na plus tri. Lendavčani pa imajo boljšo razliko v zadetkih na medsebojnih tekmah, tako da jih tudi visok poraz proti Celju (1:6) še drži v igri.

1. SNL, 35. krog:

Nedelja, 18. maj:

Olimpija je začela agresivno, imela več od igre, premoč pa prvič kronala v 15. minuti, ko je Samo Pridigar poskus Marka Bresta odbil, do žoge je prišel Marcel Ratnik in s svojim prvim zadetkom v sezoni slovenskega prvenstva poskrbel za vodstvo. Tega je v 28. po lepi akciji iz prekinitve z bližine zvišal Alex Tamm, ki je bil že na tleh, a se je uspel pobrati in s pomočjo prečke zabil za 2:0 in postavil izid prvega polčasa. Zmaji so v prvem polčasu dvakrat zadeli iz prekinitve, v drugem pa dodali še tri zadetke. Foto: Aleš Fevžer

Tudi v drugem polčasu so prvi zabili domači. Po napaki gostujoče obrambe je Augustin Doffo v 61. minuti sam stekel proti vratom, nato pa zaposlil rezervista Dina Kojića, ki je žogo pospravil v prazno mrežo. V 71. minuti je svoj drugi rumeni in posledično rdeči karton po prekršku nad Tammom prejel Rok Ljutić, takoj za tem pa je podajo v kazenski prostor v še svoj drugi gol na tekmi pretvoril Ratnik. V 83. minuti pa prekršek nad Alexom Blancom in najstrožja kazen za Olimpijo. K žogi je pristopil Manuel Pedreno in kljub temu, da je bil Pridgar "na žogi", je bil strel premočan in v Stožicah je odjeknila petarda. Sodnikovega dodatka ni bilo in po zadnjem žvižgu Martina Matoše ob koncu 90 minut se je slavje na zelenici stadiona začelo.

Primorje do šestega mesta

V prestolnici burje sta se v obračunu za šesto mesto spopadla Primorje in Mura. Tako eni kot drugi so pogrešali nekaj ključnih igralcev, bolje pa so se v dvoboju znašli domači, ki so prek Ishaqa Rafiuja povedli v 34. minuti. V drugem polčasu so rdeče-črni zabili še drugič, natančen je bil Domagoj Babin, ki je mrežo Mure zatresel v 71. minuti in Primorje pred zadnjo tekmo sezone dokončno zacementiral na šestem mestu.

Ajdovci so v tej sezoni presegli pričakovanja in si zagotovili obstanek že kar nekaj krogov pred koncem. Foto: Aleš Fevžer

Domžale do točke

Nedeljski spored se je začel na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer sta se spopadla Domžale in Bravo. Rumena družina se otepa velikih finančnih težav, o katerih se je v Sobotnem intervjuju temeljito razgovoril njen športni direktor Matej Oražem. V težave pa so domači zašli tudi že v tretji minuti, ko je Matej Poplatnik Bravo hitro popeljal v vodstvo. V 25. minuti pa so gostje ostali le z desetimi na terenu, saj si je neposreden rdeči karton privoščil Kenan Tobibou. Mreži se nato do polčasa nista več zatresli.

Domžale so osvojile točko proti Bravu. Foto: Aleš Fevžer

V drugem delu igre pa je sledil hiter preobrat Domžal. V 50. minuti je Danijel Šturm realiziral najstrožjo kazen, deset minut kasneje pa zabil še drugič. A zadnjo besedo je imel Ange N´Guessan, ki je v 74. minuti poskrbel za izenačenje in delitev točk. To pomeni, da je odločitev, kdo gre v dodatne kvalifikacije, kdo pa v drugo ligo, prestavljena prav na zadnji krog prvenstva.

Celjani zabili šestkrat, Nafta do častnega gola

Pokalni zmagovalni Celjani so v sredo v Stožicah nadigrali Koprčane (4:0) in imenitno sezono, v kateri izstopa zlasti rekordnih 20 tekem v Evropi in preboj v četrtfinale konferenčne lige, kronali z lovoriko. Zagotovili so si Evropo, najmanj štiri tekme, saj bodo začeli evropsko sezono v kvalifikacijah za ligo Europa, tako da lahko v zadnjih dveh krogih zaigrajo sproščeno. Žal se po pokalnem finalu v Ljubljani ni toliko govorilo o izjemni predstavi grofov kot pa nešportnih vložkih Alberta Riere in številnih članov koprskega tabora, ki so poskrbeli za divji tretji polčas. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel pri odrejanju kazni posameznikom iz celjskega in koprskega kluba veliko dela, Riera ne bo smel biti prisoten na naslednjih petih tekmah Celja.

Edmilson je začel strelski šov Celja. Foto: Reuters

Prvo je odslužil že ob visoki zmagi v Lendavi, kjer so Celjani že ob polčasu vodili s 4:0. Med 14. in 30. minuto so se po vrsti med strelce vpisali Edmilson, Anomnachi Chidi, Mario Kvesić in Nikita Josifov. V drugem delu so v 54. minuti domači izgubili še Kristijana Tojčića, ki je prejel drugi rumeni in s tem rdeči karton. Le minuto kasneje je Kvesić zabil še drugič, za 6:0 pa je poskrbel Artemijus Tutyškinas. Častni gol za Nafto je v 85. minuti dosegel Milan Klausz.

Če bi Domžale in Nafta končala sezono z enakim številom točk, bi bili višje Lendavčani. V medsebojnih tekmah sta namreč oba kluba dvakrat zmagala, gol razlika pa je malenkost na strani Nafte (9:8).

Remi v derbiju na Bonifiki

V sklepnem dejanju predzadnjega kroga 1. SNL sta se v večernem derbiju na Bonifiki spopadla Koper in Maribor. Varovanci Slaviše Stojanovića, ki je v sredo doživel prvi poraz na stolčku Kopra, so iskali pot do morebitno uvrstitve na drugo mesto. Po neposrednem rdečem kartonu Hilala Soudanija, ki je v 17. minuti v obraz udaril Sandra Jovanovića in izjemnem akrobatskem zadetku Kamila Manserija v 25. jim je kazalo izvrstno in izgledalo je, da se bo boj za drugo mesto prevesil v zadnji krog.

Koper je povedel v prvem polčasu. Foto: Grega Valančič

V 91. minuti pa šok za domače navijače, enajstmetrovka za Maribor, ki jo je v gol pretvoril Benjamin Tetteh (nad njim je bil storjen tudi prekršek, najstrožjo kazen pa je potrdil Var) in poskrbel, da je razlika med moštvoma pred zadnjim dejanjem prvenstva ostala štiri točke in da so so gostje zagotovili končno drugo mesto.

1. SNL, 35. krog:

Sobota, 17. maj:

Nedelja, 18. maj:

Lestvica: