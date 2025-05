NZS se je odločila: huronske kazni za Alberta Riero in koprske "peteline"

Po tretjem polčasu vročega pokalnega finala, v katerem so si Albert Riera, Savo Pavičević, Ivica Guberac in Felipe Curcio privoščili nešportne vložke ter dvignili veliko prahu, se je oglasila še Nogometna zveza Slovenije (NZS). Vse omenjene so doletele hude kazni, največjo pa je prejel trener Celja. Vročekrvni Španec ima prepoved vstopa na stadion na kar petih tekmah!

Disciplinski sodnik NZS o kaznovanju je imel po finalu pokalnega tekmovanja v Stožicah ogromno dela, vse, ki so s svojim nešportnim obnašanjem vrgli temno senco na tako velik športni dogodek, pa so doletele ostre kazni. Največjo je prejel Albert Riera. Nekdanji španski reprezentant, ki je v tej sezoni popeljal Celjane do številnih uspehov, najbolj odmevata preboj v četrtfinale konferenčne lige in osvojena pokalna lovorika, ima prepoved vstopa na stadion na kar petih tekmah.

V nedeljo ga tako ne bo poleg Celjanov na gostovanju pri Nafti, podobno velja tudi za srečanje zadnjega kroga z Domžalami kot tudi še tri uvodne tekme v prihodnji sezoni.

Albert Riera se je po tekmi v Ljubljani, na kateri je Celjane veličastno popeljal do velikega uspeha in pokalne lovorike, zapletel v kar nekaj incidentov. Foto: Aleš Fevžer

Zakaj si je vročekrvni Španec prislužil tako visoko kazen? Namestnik disciplinskega sodnika NZS o kaznovanju Matej Brajnik v poročilu navaja razloge. To so izključitev uradne osebe, nasilno obnašanje, brcanje trenerja nasprotne ekipe, verbalni spopad in poskus fizične konfrontacije s športnim direktorjem nasprotne ekipe. Kot olajševalno okoliščino so pri krovni zvezi upoštevali njegovo opravičilo.

Stojanović brez pomočnika na štirih tekmah

Ivica Guberac ne bo smel biti prisoten na stadionu na naslednjih treh tekmah Kopra. Za začetek že v nedeljo proti Mariboru. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar nekaj časa bosta z nogometnih srečanj odsotna Savo Pavičević, sicer pomočnik trenerja Slaviše Stojanovića pri Kopru, in športni direktor kanarčkov Ivica Guberac. Nekdanji črnogorski reprezentant ima prepoved vstopa na stadion na štirih tekmah (izključitev uradne osebe, nasilno obnašanje in brcanje trenerja nasprotne ekipe, kot olajševalna okoliščina pa je upoštevana izjava), Guberac pa bo ob upoštevani predkaznovanosti manjkal na treh tekmah (prijava uradne osebe, poskus fizične konfrontacije s trenerjem nasprotne ekipe in verbalni spopad s trenerjem nasprotne ekipe).

Tri tekme bo počival tudi Brazilec Felipe Curcio, ki je na srečanju prejel rdeči karton zaradi udarjanja v obraz nasprotnega igralca. Koprčani bodo tako v nedeljski derbi 37. kroga proti Mariboru vstopili v okrnjeni zasedbi tako na igrišču, klopi kot tudi častni tribuni.

Dvoboj v Stožicah je bil večkrat prekinjen zaradi pirotehničnih vložkov navijačev obeh finalistov pokala. Foto: Aleš Fevžer

Kar se tiče navijačev, so za ogromno kazen poskrbeli tako privrženci Celja kot tudi Kopra. Pokalni zmagovalci bodo morali zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev v Stožicah plačati 2.800 evrov. Namestnik disciplinskega sodnika NZS je izpostavil večkratno prižiganje bakel, metanje plastičnih kozarcev na igrišče, povzročitev prekinitve tekme in poškodovanje večjega števila stolov na tribuni. Primorski klub bo moral poravnati kazen v višini 1.800 evrov (večkratno žaljivo skandiranje, prižiganje večje količine bakel, metanje bakel na igrišče in povzročitev prekinitve tekme).