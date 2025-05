Albert Riera ni hotel dati izjave določenemu mediju, nato pa njegova zahteva, da novinar omenjenega medija zapusti prostor, ni bila izpolnjena. Takrat je vstal on in odšel.

Poteza Španca, ki se je pozneje opravičil, je v slovenskih medijih dvignila kar nekaj prahu. Odzvali so se tudi v Društvu novinarjev Slovenije in Društvu športnih novinarjev Slovenije, ki takšno ravnanje obsojata. Zapisa društev v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Odziv DŠNS na ravnanje trenerja Alberta Riere

Foto: Aleš Fevžer

Društvo športnih novinarjev Slovenije ne odobrava in je kritično glede ravnanja trenerja nogometnega kluba Celja Alberta Riere po finalu nogometnega pokala Slovenije v sredo (14. maja) zvečer v Stožicah. Pričakuje tudi ustrezno ukrepanje NK Celja in Nogometne zveze Slovenije.

Trener NK Celje je zapustil novinarsko konferenco, ker na njej ni želel sodelovati zaradi novinarja športnega časnika Ekipa, zahteval je celo njegovo odstranitev. Albert Riera je zaradi osebne zamere do novinarja športnega časopisa Ekipa in spletne strani Ekipa24 to izrabil za dokazovanje moči po izjemnem uspehu njegovega kluba, ki je osvojil prestižno slovensko nogometno lovoriko.

Društvo športnih novinarjev Slovenije ostro obsoja osebni napad na novinarja, v prvi vrsti pa to, da si je dovolil, da dela selekcijo med prisotnimi novinarji. Ker svojega ni dosegel, na koncu ni dal izjave po tekmi nobenemu mediju.

Albert Riera je "pozabil" na osnovno novinarsko poslanstvo - neodvisno in nepristransko poročanje. Riera ne more pogojevati svojega dela, tudi izjave po tekmi so del njegovega dela, z njemu všečnim poročanjem.

Očitno trener NK Celje ne razume uredniške avtonomije, svobode izražanja in profesionalnega novinarskega dela. Tudi če se Riera ni strinjal z zapisanim pred tekmo, tega ne more kazati na tak način.

Trener kluba je javna osebnost in mora poročanje medijev vzeti v zakup ter si neprofesionalnega vedenja ne bi smel privoščiti. Albert Riera se je sicer za neprimerno dejanje na zelenici opravičil, vsaj med vrsticami pa se je opravičil tudi za neprimerno obnašanje na novinarski konferenci.

Društvo športnih novinarjev Slovenije verjame, da bo oster javni odziv na dogajanje na novinarski konferenci in na neprofesionalno vedenje trenerja Riere dober poduk za vse v prihodnje ter da se take stvari ne bodo dogajale.