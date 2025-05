Celje z atomskim prvim polčasom do druge pokalne lovorike

Pokal Pivovarna Union, finale:

Sreda, 14. maj:

Koper in Celje v Stožicah za pokalno lovoriko. Foto: Aleš Fevžer NK Celje je na poti do finala izločil tudi slovenska velikana NK Maribor in NK Olimpija, nogometaši FC Koper pa so bili v polfinalu boljši od NK Bravo, ki so ga leta 2022 premagali v finalu pokala v knežjem mestu in takrat četrtič osvojili pokal.

Prvih 25 minut je bilo v Stožicah še mirnih, nato pa je sledilo odboje petih minut z obilo akcije. V 26. minuti so povedli Celjani, potem ko so Koprčani izgubili žogo v obrambi, po podaji Juanja Nieta pa je zadel motor celjske igre Svit Sešlar. Ta bi tri minute pozneje lahko zadel še drugič, a mu je branil Metod Jurhar. Celje je imelo nato kot, podal je Sešlar, na drugi vratnici streljal povsem sam Žan Karničnik. Jurhar mu je branil, a je odbitek v mrežo potisnil Aljoša Matko. Situacijo so pregledali s sistemom Var, a ni bilo prepovedanega položaja in na semaforju je ostalo 2:0. Nalet Celjanov se ni končal, po še eni lepi timski akciji je v 41. minuti zadel še Nikita Josifov (3:0). Pred koncem polčasa bi lahko še drugič zadel Matko.

Na začetku drugega polčasa smo videli, kar se zgodi zelo redko. Glavni sodnik Slavko Vinčić se je poškodoval in mesto na zelenici prepustil četrtemu sodniku Bojanu Mertiku. Večji del drugega dela igre je sicer minil mirno, s precej manj streli proti vratom. Zmago Celje je v 81. minuti z drugim zadetkom potrdil Matko. Nekaj minut pozneje pa je zavrelo med nekaj nogometaši, tako je bil izključen član Kopra Felipe Curcio.

Nogometašice Ljubljane presenetile Muro

Takole so Ljubljančanke dvignile sploh prvo lovoriko za klub. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančanke so s 1:0 presenetile Muro. Foto: Aleš Fevžer Igralke ŽNK Ljubljana so zmagovalke nogometnega pokala Pivovarne Union. V finalu so v Stožicah premagale državnega prvaka ŽNK Muro Nono z 1:0. Za Ljubljano, ki v prvenstvu zaseda drugo mesto, je to sploh prva lovorika v zgodovini kluba. Sobočanke, ki so pred tem slavile dvakrat, pa so ostale pri 11 pokalnih naslovih.

Prvi polčas tekme je minil brez golov in tudi brez posebnih priložnosti, večjo posest žoge so sicer imele favoritinje iz Murske Sobote. Tudi v uvodu drugega polčasa se je nadaljevala podobna predstava, Sobočanke so prevladovale, borbene Ljubljančanke pa so jim preprečevale kakršne koli nevarnejše akcije. Zato pa so prav igralke iz glavnega mesta najnevarneje dotlej zagrozile, ko so v 72. minuti zadele vratnico prek Nike Pintarič. Ljubljančanke pa so kljub nadaljnjemu pritisku Prekmurk povedle v 85. minuti. Takrat je po dolgi podaji za hrbet Murine obrambe stekla Katja Turk, obšla še vratarko ter žogo poslala v mrežo za 1:0. Zadetek so sodnice potrdile tudi po ogledu Vara, ki so ga prvič uporabili v slovenskem ženskem nogometu.

Pokal Pivovarna Union, finale:

Sreda, 14. maj:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Domžale, Interblock, Mura

1 – Celje, Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: