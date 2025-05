Slovenija ena redkih v Evropi, pri katerih sta prazni še obe rubriki

Vse več je evropskih držav, ki se že lahko pohvalijo z državnim klubskim nogometnim prvakom oziroma pokalnim zmagovalcem. Slovenija je ena redkih, pri katerih sta prisotni še obe neznanki, vsega skupaj pa bi bilo lahko konec že v sredo v pokalu in konec tedna v prvenstvu, v katerm se za naslov potegujeta le še Olimpija in Maribor. Tako bo Slovenija nadaljevala najdaljši niz različnih prvakov v Evropi. Veliko je tudi slovenskih legionarjev, ki so se že oziroma se še bodo letos podpisali pod lovorike na delu v tujini. Med njimi izstopa primer Vanje Drkušića, saj bi lahko v tej sezoni prejel priznanje za prvaka tako v Srbiji kot tudi Rusiji.

Olimpija ali Maribor? Za zdaj je že jasno, da se bo v 1. SNL nadaljeval najdaljši niz osvajanja državnih prvenstev v Evropi brez tega, da bi komu uspelo ubraniti naslov. To traja že vse od leta 2015. Kot zadnji so naslov ubranili Mariborčani, nato pa so bili prvaki Olimpija (2016), Maribor (2017), Olimpija (2019), Celje (2020), Mura (2021), Maribor (2022), Olimpija (2023) in Celje (2024), ki mu v tej sezoni ni uspelo ubraniti naslova. Lahko si priigra pokalno lovoriko, po drugi strani pa mu nepričakovano preti črn scenarij, po katerem bi lahko zaradi Kopra in Brava ostal celo brez Evrope.

Za pokalni naslov se bosta v sredo v Ljubljani spopadla Slaviša Stojanović in Albert Riera. Na sobotni generalki v knežjem mestu so bili uspešnejši kanarčki (3:2). Foto: Jure Banfi

O pokalnem zmagovalcu se bo odločalo v sredo, ko se bosta v finalu v Stožicah pomerila Celje in Koper, nato pa obstaja velika verjetnost, da bo Prva liga Telemach dobila novega prvaka že krog pred koncem. Olimpiji se obeta nova zaključno žogico. Če bo v Stožicah premagala Radomlje, dvoboj se bo v soboto začel že ob 15. uri, kar je več kot atraktiven termin tudi za (naj)mlajše ljubitelje nogometa, bo ne glede na rezultat vijolic, ki jih v nedeljo čaka zahtevno gostovanje pri "nepremagljivem" Stojanovićevem Kopru na Bonifiki, že lahko proslavljala naslov prvaka. V Ljubljano se bo tako po dveh letih vrnila kanta.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Dinamo City Anglija Liverpool finale Crystal Palace - Manchester City (17. maj) Armenija Noah finale Noah - Ararat-Armenia (13. maj) Avstrija Wolfsberger AC Azerbajdžan Qarabag finale Qarabag - Sabah (31. maj) Belgija Club Brugge Bolgarija Ludogorec Razgrad finale Ludogorec - CSKA Sofija (22. maj) Bosna in Hercegovina finale Široki Brijeg - Sarajevo (14. maj, prva tekma 0:4) Ciper Pafos finale AEK Larnaka - Pafos (24. maj) Češka Slavia Praga finale Sigma Olomouc - Sparta Praga (14. maj) Črna gora Budućnost Podgorica finale Mornar - Dečić (29. maj) Danska finale Köbenhavn - Silkeborg (29. maj) Francija PSG finale PSG - Reims (24. maj) Grčija Olympiakos Pirej finale OFI - Olympiakos Pirej (17. maj) Hrvaška finale Slaven - Rijeka (14. in 29. maj) Italija finale AC Milan - Bologna (14. maj) Izrael finale Beitar Jeruzalem - Hapoel Be'er Sheva (29. maj) Kosovo Drita finale Prishtina - Llapi (21. maj) Luksemburg Differdange 03 polfinale (14. maj) Madžarska finale Ferencvaroš - Paks (14. maj) Malta Hamrun Spartans polfinale (14. maj) Moldavija polfinale (14. maj) Nemčija Bayern München finale Arminia Bielefeld - Stuttgart (24. maj) Nizozemska Go Ahead Eagles Poljska Legia Varšava Portugalska finale Benfica Lizbona - Sporting Lizbona (25. maj) Romunija FCSB finale CFR Cluj - Hermannstadt (14. maj) Rusija polfinale (14. maj) Severna Irska Linfield Dungannon Swifts Severna Makedonija Shkendija finale Vardar Skopje - Struga (21. maj) Slovaška Slovan Bratislava Spartak Trnava Slovenija finale Koper - Celje (14. maj) Srbija Crvena zvezda finale Vojvodina - Crvena zvezda (22. maj) Škotska Celtic Glasgow finale Aberdeen - Celtic (24. maj) Španija Barcelona Švica Basel finale Biel-Bienne - Basel (1. junij) Turčija finale Trabzonspor - Galatasaray (14. maj) Ukrajina finale Šahtar Doneck - Dinamo Kijev (14. maj) Wales The New Saints The New Saints

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Slovenec z bogatimi Rusi naskakuje prav poseben podvig

Kateri slovenski nogometni legionarji pa se že lahko pohvalijo s tem, da so v tej sezoni pomagali svojim delodajalcem v tujini do lovorike? Kar zadeva državne prvake, na Slovaškem izstopa Kenan Bajrić, ki je v zadnjih letih s Slovanom iz Bratislave serijski prvak. V Srbiji je znova razred zase Crvena zvezda.

Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić sta stiskala pesti tudi za košarkarje Crvene zvezde. Foto: Liga ABA/Dragana Stjepanović

Pri Beograjčanih izstopa Timi Max Elšnik, sicer standardni član udarne Kekove enajsterice v članski reprezentanci, v jesenskem delu pa je rdeče-belim pomagal tudi Vanja Drkušić. Obrambni steber slovenske izbrane vrste se pri ljubljenem klubu presenetljivo ni ustalil v začetni enajsterici, tako da je večkrat sedel na klopi, kot pa da bi dočakal priložnost na zelenici. Vseeno je uresničil sanje, zaigral tudi v ligi prvakov, konec januarja pa se vrnil v Rusijo, kjer se je pridružil Zenitu iz Sankt Peterburga.

Najboljši tako v Srbiji kot tudi Rusiji?

Vanja Drkušić je vse od Eura 2024 standardni član udarne enajsterice slovenske reprezentance. Foto: R. P. Z ruskim velikanom je v resni igri za naslov. Pri Zenitu nastopa bolj redno kot pri Crveni zvezdi. Zenit lovi sedmi zaporedni naslov prvaka, a dva kroga pred koncem še vedno zaostaja točko za Krasnodarjem. Zaostanek je bil pred tem še večji, a je Krasnodar v soboto izgubil na gostovanju pri moskovskem CSKA (0:1), Drkušić pa je bil z Zenitom v gosteh v Kaspijsku boljši od Dinama iz Mahačkale.

Pri Zenitu med tujci prevladujejo Brazilci, saj jih je kar pet, južnoameriške barve zastopajo tudi predstavniki iz Kolumbije in Argentine, v klubu so tudi trije Srbi. Že vse od leta 2018 je trener Sergej Semak, njegov pomočnik pa še vedno kontroverzni Ukrajinec Anatolij Timoščuk. Tudi pri vodilnem Krasnodarju ne manjka tujcev. Prevladujejo Brazilci, Nigerijci in Urugvajci, do konca sezone bodo še gostovali pri predzadnjem Orenburgu, nato pa v zadnjem krogu gostili moskovski Dinamo.

Zenit pred tem čakajo še obveznosti v pokalu, kjer se bo v sredo skušal prebiti v finale. Branil bo prednost z 2:0 proti moskovskemu CSKA, tako da je Drkušić v igri za dvojno rusko krono. Z dvojno lovoriko se spogleduje tudi Crvena zvezda, ki jo v finalu srbskega pokala čaka novosadska Vojvodina.

Slovenci do lovorik v Avstriji in na Slovaškem

Adrian Zeljković je pomagal Spartaku do pokalne lovorike na Slovaškem. Pri klubu iz Trnave med vratnicama stoji slovenski čuvaj mreže Žiga Frelih. Foto: Guliverimage Kar zadeva pokalne lovorike, jo je v Avstriji z Wolfsbergerjem osvojil mladi slovenski reprezentant Erik Kojzek, na Slovaškem pa sta bila s Spartakom iz Trnave najboljša v pokalu Adrian Zeljković in Žiga Frelih.

Kdo bi se še lahko znašel na seznamu slovenskih nogometnih legionarjev z osvojenimi lovorikami v tej sezoni? V Avstriji sta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat z graškim Sturmom na odlični poti, da ubranita naslov, Borac iz Banjaluke je s Sandijem Ogrincem in Gregorjem Bajdetom trenutno drugi v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem vodi Dejan Petrovič z Rijeko, s katero bo nastopil tudi v finalu pokala, v katerem se bosta igrali dve tekmi. Trenutno poškodovani Jan Mlakar ima s Hajdukom, ki je v zadnjih tednih povsem pogorel, le še teoretične možnosti za naslov na meji čudeža.

Emil Velić se je z Radomljani v 1. SNL potegoval za obstanek, s Šerifom pa lahko v Moldaviji v tem tednu osvoji dvojno krono. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Moldaviji se obeta zaključna žogica za naslov prvaka slovenskemu vratarju Emilu Veliću, ki brani za Šerif iz Tiraspola. Krog pred koncem za vodilnim Milsamijem zaostaja le eno točko, a ga bo v zadnjem krogu gostil na domači zelenici, tako da bo imel izvrstno priložnost za skok na prvo mesto. Pred tem se bo Šerif v finalu pokala udaril še z Zimbrujem, tako da se nekdanji vratar Radomljanov spogleduje z dvojno krono.

Na Škotskem je v igri za pokalno lovoriko še Aberdeen, pri katerem se dokazuje napadalec Ester Sokler. V finalu škotskega finala bo Celticu skušal preprečiti osvojitev dvojne krone, a Slovenec, ki je zaradi poškodbe najverjetneje že sklenil sezono, na dvoboju z ogromnim vložkom ne bo mogel pomagati soigralcem.

V igri za naslov še slovenski dragulj Interja Luka Topalović je mladi slovenski reprezentant, pred katerim je še zelo svetla prihodnost. Foto: Guliverimage Kar zadeva pet najmočnejših lig, je edini Slovenec, ki se posredno še lahko posladka z naslovom, Luka Topalović. 19-letni slovenski dragulj Interja v tej sezoni redno igra v primaveri, v serie A pa je že petkrat sedel na klopi na dvoboju članske ekipe v italijanskem prvenstvu. Tako je bilo tudi v nedeljo, ko je Inter v gosteh premagal Torino (2:0) in se vodilnemu Napoliju dva kroga pred koncem približal na točko zaostanka. Modro-črne sicer čaka vrhunec sezone 31. maja, ko se bodo v Münchnu v finalu lige prvakov udarili s PSG. V Nemčiji je RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla iz boja za pokalno lovoriko izpadel v polfinalu, v Franciji bo v finalu pokala resda zaigral Reims, ki ga je večino sezone vodil Luka Elsner, a ta že nekaj časa ne vodi nekdanjega velikana francoskega in evropskega nogometa, Jan Oblak pa je z madridskim Atleticom v španskem pokalu izpadel v polfinalu, v prvenstvu pa se mu nasmiha tretje mesto.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev bo tako iz dneva v dan bolj poln, v Sloveniji pa bo v sredo zagotovo znan pokalni zmagovalec, konec tedna pa bi bil že lahko znan tudi državni prvak.