XYZVerse je dosegel prvi cilj – 15 milijonov dolarjev

PEPE in BONK sta bili valuti, ki sta bili mesece v ospredju, a zdaj vse več pozornosti privablja nov igralec. XYZVerse je zaključil naložbeni krog v višini 15 milijonov dolarjev in zdaj cilja na velikana med memecoini – DOGE in SHIB – pred prihajajočim tržnim vzponom. Svež kapital, drzne obljube in igriva blagovna znamka ustvarjajo kombinacijo, ki kliče po podrobnejšem pregledu in obeta, da bo sprožila razprave po vsem svetu.

Foto: XYZVerse

$XYZ želi doseči status G.O.A.T. – prvi vlagatelji pričakujejo velik donos

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v nišo meme kovancev, saj združuje vznemirjenje, ki ga doživljamo ob spremljanju športa, s hitro energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim oboževalcem nogometa, košarke, mešanih borilnih veščin (MMA) in e-športov. Gre za več kot le običajni žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okoli strasti do igre.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je nedavno prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Foto: XYZVerse

Žene ga športna miselnost. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen premagati konkurenco, in je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo in dihajo šport in kripto.

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni, predprodajni ceni.

Cena ob lansiranju na trg: 0,0001 USD

Trenutna cena: 0,005 USD

Naslednja stopnja: 0,01 USD

Končni cilj: 0,02 USD

Po predprodaji bo žeton $XYZ dostopen na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah s ciljno ceno 0,10 dolarja. Če projekt zbere dovolj kapitala, bi lahko zgodnji vlagatelji dosegli donos do tisočkratne vrednosti glede na svoje vstopne vložke.

Do zdaj je bilo vloženih več kot 14 milijonov dolarjev, kar kaže močan interes trga. Pomembno je, da zavarovanje žetonov po nižji ceni v predprodaji ponuja potencial za višje donose ob lansiranju.

Povpraševanje po $XYZ narašča, kar spodbuja hitro napredovanje predprodaje. Zgodnji kupci si zagotovijo najnižje cene, kar povečuje njihove potencialne donose.

Shiba inu: memecoin z velikimi načrti v omrežju Ethereum

Shiba Inu (SHIB) je kriptovaluta, ki jo je navdihnil dogecoin, vendar želi biti več kot le meme. Avgusta 2020 ga je ustanovil skrivnostni ustvarjalec, znan kot Ryoshi. Deluje na Ethereum blockchainu. To pomeni, da lahko sodeluje z mnogimi drugimi aplikacijami in storitvami na Ethereumu. Ob začetku je imel ogromne zaloge žetonov – kar en kvadrilijon! Za gradnjo zaupanja so polovico teh žetonov poslali Vitaliku Buterinu, soustanovitelju Ethereuma. Buterin je velik del teh doniral za pomoč pri covidu v Indiji in uničil 40 odstotkov celotne ponudbe, kar je pritegnilo veliko pozornosti.

Za razliko od dogecoina SHIB ni le žeton. Ker deluje na Ethereumu, se lahko uporablja v aplikacijah, kot je ShibaSwap, kjer lahko ljudje trgujejo z žetoni brez osrednjega nadzora. Prav tako so v načrtu lastna platforma za nezamenljive žetone (NFT) ter sistem, kjer lahko imetniki sodelujejo pri odločitvah (imenovan DAO). Na trenutnem trgu, kjer ljudje iščejo kriptovalute z dejanskimi uporabami, SHIB izstopa. Njegove povezave z Ethereumom mu dajejo več potenciala kot nekaterim drugim memecoinom. Čeprav se trg kriptovalut nenehno spreminja, je lahko SHIB zaradi načrtov za dodatne funkcije zanimiva izbira za tiste, ki spremljajo trende.

BONK: nov memecoin na blockchainu Solana

BONK je nov memecoin na blockchainu Solana z nasmejano maskoto shiba inu. A ni le zabaven žeton – BONK si prizadeva okrepiti skupnost Solane tako, da zmanjšuje vpliv velikih tveganih skladov (VC). Da bi to dosegel, je polovico svoje celotne ponudbe žetonov razdelil (t. i. airdrop) med udeležence Solaninih projektov NFT in DeFi, s čimer je postal resnično v lasti skupnosti. Po kotaciji na borzi Coinbase se je vrednost BONK več kot podvojila, kar je pritegnilo pozornost kriptonavdušencev po vsem svetu.

Današnji trg čaka na dobre zgodbe – in BONK ima točno to. Dogecoin in Shiba Inu sta dokazala, da memi lahko premikajo milijarde, a jima primanjkuje sveže tehnologije. BONK pa se zlahka vključuje v rastoče Solana aplikacije, kar mu daje prednost. Ponudba žetonov je ogromna, nihanja velika, a če bo Solana še naprej rasla in BonkSwap pridobil uporabnike, bi BONK lahko zasijal kot glavni memecoin tega cikla.

DOGE, SHIB in BONK ostajajo močni, a XYZVerse tlakuje novo pot kot prvi vsešportni memecoin, s ciljem do 20-tisočodstotnega donosa prek moči skupnosti, športnega navdušenja in jasnega načrta rasti. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.