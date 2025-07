Je bilo pet umrlih Ukrajink nepripetih? Štajerska tragedija odpira nova vprašanja.

Včeraj se je na štajerski avtocesti zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo pet potnikov v kombiju. Ta se je zaletel v stoječi tovornjak pred delovno zaporo pri Tepanju. Policija je včeraj sicer razkrila uradni razlog nesreče in obenem napovedala, da bo vse okoliščine dogodka razkrila po temeljitejši raziskavi. Razlog nesreče in predvsem tako tragičnih posledic namreč še ni znan. Neprilagojena hitrost je seveda logičen vzrok takega naleta.

So bili umrli potniki v kombiju nepripeti?

Razlog, zakaj je v nesrečnem kombiju umrlo kar pet ljudi, uradno še ni znan. Ker pa sta čelno trčenje preživeli osebi, ki sta v kombiju sedeli spredaj in bili trku najbolj neposredno izpostavljeni, umrlo pa je vseh pet potnikov na zadnjih sedežih, se odpira vprašanje o uporabi varnostnega pasu.

Foto: Draganovič V praksi je znano, da je uporaba varnostnega pasu na zadnjih sedežih vse prej kot samoumevna. To velja že v osebnih avtomobilih, kjer nepripeta oseba zadaj ogroža življenje tako sebe kot tudi potnika na sedežu pred njo, še toliko bolj v kombijih na daljših vožnjah. Ali je bil varnostni pas del vzroka tragične nesreče na štajerski avtocesti, bo pokazala uradna preiskava. Podatki policije uporabe oziroma neuporabe varnostnega pasu za zdaj še ne navajajo.

Foto: Draganovič Glede na fotografije s kraja nesreče lahko sklepamo, da je bil v nesrečo udeležen tovorni kombi predelan za prevoz oseb. Čeprav tehnična izpravnost za zdaj uradno s strani policije še ni znana, so tovrstni kombiji na dolgih vožnjah prek Evrope že leta prave tempirane bombe. Vozniki kombijev za razliko od voznikov tovornjakov ne potrebujejo tahografov in zato ni nadzora nad utrujenostjo voznika. Ena izmed fotografij kaže tudi na odlomljen nosilec zadnjega sedeža.

Nazorne sile na človeško telo že ob pripetem varnostnem pasu. Foto: Agencija za varnost prometa Nova Zelandija

Sile ob čelnem trčenju, ob katerem se vozilo ustavi v hipu, na človeško telo so neizmerne. Varnostni pas in zračna blazina pri trku upočasnita in preprečita gibanje telesa proti trdim delom v vozilu ter tako prevzameta velik del sile, ki se sprosti ob trku. Posledice za potnike so blažje, kot bi bile brez uporabe teh varnostnih pripomočkov.

Če pa smo nepripeti, se naše telo ne ustavi skupaj z vozilom. Ta se ob trku ustavi skoraj nenadoma, naše telo pa potuje naprej s prvotno hitrostjo, in sicer vse dokler ne trčimo v armaturo, vetrobransko steklo ali pademo iz vozila.

Predpostavimo, da se pri hitrosti 100 kilometrov na uro telo potnika z maso 80 kilogramov ustavi v približno petih stotinkah sekunde. V tem primeru bi na človeško telo delovala sila več kot 44 kilonewtonov oziroma več kot 44 tisoč ton. To je približno enako, kot če bi 80-kilogramski človek padel na beton iz 12. nadstropja.

Statistika agencije za varnost prometa o uporabi varnostnega pasu v Sloveniji Foto: AVP

Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2024 je pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znašala 67 odstotkov, kar predstavlja malo manjši delež glede na leto 2023 (71 odstotkov), kažejo podatki agencije za varnost prometa (AVP).

Od 28 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih je 19 uporabljalo varnostni pas. Za nekatere primere uporaba pasu ni bila znana. Glede na delež neuporabe varnostnega pasu lahko sklenemo, da eden od treh umrlih ni bil pripet z varnostnim pasom.

Problematika uporabe varnostnega pasu je v Sloveniji sicer spet dokaj pereča, podatki pa niso dovolj analitični predvsem na področju uporabe varnostnih pasov potnikov v kombijih.

Vsak četrti poškodovani potnik zadaj ni pripet

"Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj za toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih," navajajo pri AVP.

Podatki za potnike v kombijih so nekoliko starejši, a prav tako zgovorni. Po statističnih podatkih približno tretjina smrtnih žrtev med vozniki in potniki v osebnih vozilih v zadnjih petih letih ni uporabljala varnostnega pasu (35 odstotkov).

Stopnja pripetosti med vozniki osebnih avtomobilov (96 odstotkov) je bila leta 2022 višja kot pri voznikih kombijev (90 odstotkov), za potnike zadaj pa so v celoti zabeležili le 72-odstotno stopnjo pripetosti z varnostnim pasom. To je 22 odstotnih točk pod ravnjo pripetosti s pasom potnikov spredaj.