Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
20. 8. 2025,
16.54

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
TikTok prometna nesreča vplivneži

Sreda, 20. 8. 2025, 16.54

1 ura, 9 minut

Vplivneža sta se snemala, ko je v restavracijo treščil terenec #video

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Ameriška spletna vplivneža sta objavila posnetek, kako jesta kosilo, ko v restavracijo tik ob njima trešči avtomobil.

Vplivnica Nina Santiago je na družbenih omrežjih objavila posnetek svojega "bližnjega srečanja s smrtjo", kot je opisala dogodek. Zgodilo se je v neki teksaški restavraciji, kjer sta se s kolegom vplivnežem Patrickom Blackwoodom snemala med kosilom. Ravno sta zagrizla v hrano, ko je skozi stekleno steno tik ob njima v restavracijo zapeljal terenec.

Poglejte:

@ninaunratedtiktok Tomorrow Is NOT Promised… @Patrick Blackwood ♬ original sound - NinaUnrated

Vozilo jima je prevrnilo mizo, medtem ko je razbito steklo letelo po restavraciji, onadva pa sta se v paniki poskušala rešiti.

Srhljiva nesreča je imela srečen razplet, oba sta jo odnesla z lažjimi poškodbami, večinoma urezninami zaradi razbitega stekla.

"Več kot hvaležna sem, da sem živa," je vplivnica pozneje na družbenih omrežjih zapisala ob fotografijah iz bolnišnice, "ta izkušnja me je izučila, kaj je res pomembno. Življenje je prekratko za zamere in jezo. Pozabite, odpustite, živite za ta trenutek in cenite tiste, ki vas obkrožajo, ker je vsak obrok lahko vaš zadnji."

Oglejte si še:

Brela, Hrvaška
Trendi Hrvati besnijo na vplivneže, ki plezajo na zaščiteno skalo in uničujejo vegetacijo
morje, modro morje, Marseille, obala
Trendi Američanka s komentarjem o barvi morja razburila Evropejce #video
Beckham
Trendi Neroden zdrs Davida Beckhama: "Videti je grozno"

TikTok prometna nesreča vplivneži
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.