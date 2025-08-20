Ameriška spletna vplivneža sta objavila posnetek, kako jesta kosilo, ko v restavracijo tik ob njima trešči avtomobil.

Vplivnica Nina Santiago je na družbenih omrežjih objavila posnetek svojega "bližnjega srečanja s smrtjo", kot je opisala dogodek. Zgodilo se je v neki teksaški restavraciji, kjer sta se s kolegom vplivnežem Patrickom Blackwoodom snemala med kosilom. Ravno sta zagrizla v hrano, ko je skozi stekleno steno tik ob njima v restavracijo zapeljal terenec.

Vozilo jima je prevrnilo mizo, medtem ko je razbito steklo letelo po restavraciji, onadva pa sta se v paniki poskušala rešiti.

Srhljiva nesreča je imela srečen razplet, oba sta jo odnesla z lažjimi poškodbami, večinoma urezninami zaradi razbitega stekla.

"Več kot hvaležna sem, da sem živa," je vplivnica pozneje na družbenih omrežjih zapisala ob fotografijah iz bolnišnice, "ta izkušnja me je izučila, kaj je res pomembno. Življenje je prekratko za zamere in jezo. Pozabite, odpustite, živite za ta trenutek in cenite tiste, ki vas obkrožajo, ker je vsak obrok lahko vaš zadnji."

