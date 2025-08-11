Znamenita skala Šakan oziroma Brelski kamen na plaži Punta rata blizu mesta Brela je na območju, ki je kot pomembna pokrajina zaščiteno že od leta 1964. Več kot očitno pa se na zakone in skrb za zaščitena območja požvižgajo nekateri turisti in vplivneži, ki s svojimi podvigi (za nabiranje všečkov in lastnih adrenalinskih užitkov) večkrat prestopijo dovoljeno mejo.

Eden od takih je primer vplivnice, ki se je že pred časom povzpela na Brelski kamen, nato splezala po zaščitenem borovcu, se nanj obesila z rokami in nato v morje naredila salto nazaj. Njeno početje seveda ni ostalo neopaženo, saj gre za znano vplivnico Cassandro Thomas, ki ima na Instagramu več kot 1,2 milijona sledilcev. Cass na svojem profilu redno objavlja adrenalinske posnetke različnih aktivnosti, ki se jih loteva, zato ne čudi, da se označuje za adrenalinsko odvisnico. Ukvarja se tudi s kaskaderskimi podvigi in obožuje motošport.

Plezanje na Brelski kamen pa je prepovedano, ker si domačini prizadevajo ohraniti borovce zaradi njihovega propadajočega stanja. Kot je razvidno s posnetka, ki ga je na svojem profilu delila tudi vplivnica, pa se je pred časom povzpela na priljubljeno skalo in v morje skočila z veje zaščitenega borovca, medtem ko so jo njeni prijatelji in naključni mimoidoči snemali pri podvigu. "Opičje aktivnosti na Hrvaškem," je takrat ob objavi zapisala Cass, posnetek pa je številne Hrvate dosegel šele v zadnjih dneh.

Seveda niso bili navdušeni. Zahtevali so, da posnetek izbriše, in jo opozorili, da gre za prepovedano početje na zaščitenem delu obale. Cass se, čeprav je zagotovo videla številne komentarje, ki omenjajo prepoved, za odstranitev posnetka še ni odločila. Tega si je ogledalo že 3,3 milijona ljudi, všečkalo pa ga je več kot 40 tisoč njenih sledilcev. Morda jo bodo o odstranitvi posnetka prepričali naslednji komentarji ogorčenih in jeznih Hrvatov.

"Resnično upam, da se nikoli več ne boš vrnila na Hrvaško"

"To sem prijavil in upam, da bo ta videoposnetek odstranjen. Ta mali košček skale je zaščitena dediščina in takšno vedenje je protizakonito." "Prijavimo njen profil, naj dobi lekcijo, ena sama objava je ne bo ganila ..." "Tista mala skala, rastlinje in tisto drevo so dobesedno zaščitena pomembna pokrajina ... Prekleto, ali morate ljudje vse uničiti za nekaj klikov?" "Pravkar si posnela dokaz lastnega nespoštovanja narave in zakona. Upam, da si boš s tem prislužila kazen – zaščitena območja niso tvoje igrišče. In resnično upam, da se nikoli več ne boš vrnila na Hrvaško."

Skala Brela ima edinstveno in bogato vegetacijo, saj na njej raste 11 vrst rastlin in več stoletnih borovcev. Zaradi tega so lokalne oblasti in znanstveniki sprožili zaščitne projekte za rešitev skale in ohranitev vegetacije, je poročal portal morski.hr. Skala Sakan oziroma Brela je torej zaščiteno območje pomembne krajine s posebnim ekološkim in naravnim statusom, zaščita pa se doseže z varstvom krajine, upravljanjem narave ter posebnimi projekti za zaščito rastlin in kamnin, so še zapisali na portalu, kjer opozarjajo, da je prav zato na omenjeno skalo prepovedno plezati, kaj šele skakati z zaščitenih in zelo starih borovcev.

Rt, ob katerem je tudi Brelski kamen, je poraščen z borovim gozdom, z naravnim habitatom sredozemskega rastlinja, vključno z alepskim borom, mirto, planico, oljko in drugimi vrstami. Foto: Shutterstock

Ime Šakan se za skalo uporablja od začetka 20. stoletja. Povezana je s sredozemsko medvedico, ki ji je skala zagotavljala naravni habitat. Sredozemsko medvedico so ljudje imenovali z različnimi imeni, eno od njih pa je šakan, po katerem je priljubljena skala dobila ime. Kot domnevajo, se je znamenita skala, ki je visoka šest metrov, njena površina pa znaša okoli 120 kvadratnih metrov, najverjetneje odlomila od skal (oziroma pobočja) nad Brelo pred nekaj stoletji, kdaj natančno, pa ni znano.

