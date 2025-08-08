Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
8. 8. 2025,
19.39

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Petek, 8. 8. 2025, 19.39

1 ura, 26 minut

Turisti uničili eno najlepših plaž na svetu #video

Avtor:
Sa. B.

Na družbenem omrežju TikTok se je razširil pretresljiv posnetek s plaže na španskem otoku Majorka, ki je prav zaradi družbenih omrežij postala ena najbolj obiskanih na otoku. Kot je po poročanju tamkajšnjih medijev razkrila županja Maria Pons, je Caló des Moro lani obiskalo tudi do štiri tisoč turistov dnevno in več kot 1.200 vozil, zato se je nekoč miren in neokrnjen zaliv spremenil v simbol pretiranega turizma in onesnaženja.

Na posnetku, ki ga je delila uporabnica omrežja TikTok, je videti razliko med idiličnimi fotografijami, ki jih turisti objavljajo na družbenih omrežjih, in resničnim stanjem, ko je plaža polna plastenk, vrečk in ostankov hrane. Pod posnetkom se je vsulo deljenih komentarjev. Nekateri trdijo, da plaže na Majorki niso takšne, kot jih prikazuje posnetek, drugi pa se s posnetim strinjajo in opozarjajo na neprimerno vedenje turistov, med katerimi prevladujejo Nemci in Britanci.

Omejili število križark

"Majorka je bila od vseh destinacij, ki sem jih obiskala, največje razočaranje", "Nikoli ne bom razumel turistov, ki so nespoštljivi do domačinov in okolja", "Sem bi šla na počitnice, samo da počistim", "Takšne turisti pustijo tudi hotelske sobe," je le nekaj nejevoljnih komentarjev. 

Zaradi množičnega obiska so lokalne oblasti s svojih spletnih strani odstranile vse promocijske materiale o tej plaži, lokalni prebivalci pa so sprožili proteste. Na enem od njih se je zbralo 300 aktivistov, ki so opozarjali na nevarnosti množičnega turizma in uničevanja okolja. Pred tremi leti so oblasti omejile celo število križark, ki lahko pristanejo v tem zalivu, na največ tri dnevno.

@24sherry24 Its actually pretty sad … #mallorca #calodelmoro #mallorcabeach #socialmediavsreallife ♬ september on crack ft. a recorder (Earth, Wind & Fire - September) - frickin weeb

Preberite tudi: 

