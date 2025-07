Nemški turist razjezil Hrvate: "Naslednjič lahko ostaneš doma." #video

TikToker, znan kot Ardelmann, je svoje sledilce vprašal, ali imajo raje italijanske ali hrvaške plaže, in z zabavnim posnetkom pokazal svojo izkušnjo s hrvaške obale.

"Na Hrvaškem sem bila enkrat in nikoli več"

Kot je razvidno s posnetka, ki si ga lahko ogledate zgoraj, se je turist najprej mučil s hojo po plaži, polni kamenčkov, nato pa se je ulegel direktno na skalnato plažo, na kateri ni bilo ležalnikov ali brisač. V nadaljevanju se je mučil tudi s hojo po plitvini, nato pa padel v morje.

Posnetek je nasmejal mnoge, komentarji pa so bili deljeni. "Na Hrvaškem moraš samo najti prave plaže", "Obstajajo čevlji za v vodo", "Na Hrvaškem sem bila enkrat in nikoli več", "Hrvaške plaže so katastrofa", "Tako lepa država, a nikjer ni peščenih plaž", "Hrvaška je preprosto predraga", je le nekaj komentarjev tujih turistov, ki so se zbrali pod posnetkom, medtem ko so bili domačini do objavljenega posnetka in nemškega turista bolj ostri: "Naslednjič greš lahko drugam" ali "Manj turistov, bolje je", sta le dva izmed njih.

