Redkost na Jadranu: v splitsko pristanišče vplulo neobičajno plovilo #video

Pred dnevi je v splitsko pristanišče zaplula jahta This Is It, katere tedenski najem znaša kar 350 tisoč evrov. Opaziti to neobičajno, a izjemno prestižno plovilo je na Jadranu prava redkost, zato je s svojim pojavom v Dalmaciji pritegnila poglede številnih radovednežev.

Superjahta This Is It je v mesto pod Marjanom vplula v petek in takoj pritegnila veliko pozornosti. 43,5 metra dolgo in 14,5 metra široko plovilo izstopa s svojo nenavadno futuristično zasnovo in tehnološkimi rešitvami, ki omogočajo tiho plovbo. Zgrajena je bila leta 2024, njena posebnost pa je, da je z njo mogoče priti do težko dostopnih, skritih sidrišč po vsem svetu.

Za jahto skrbi 12-članska posadka

Jahta ima šest luksuznih kabin, ki lahko sprejmejo do 12 gostov, njeno notranjost pa je zasnoval italijanski studio The Italian Sea Group. Kabine od tal do stropa obdajajo steklena okna, ki ponujajo neposreden pogled na morje. Poleg nastanitve plovilo ponuja tudi opremo za različne vodne aktivnosti, kot so vodni skuterji, wakeboardi, kajaki in vodne smuči.

Njena neobičajna zasnova pritegne poglede številnih radovednežev. Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na njej najdemo tudi razkošni spa center, savno in bazen na palubi. Za jahto skrbi 12-članska posadka, vključno s kapitanom, terapevtom in inštruktorjem vodnih športov. Tedenski najem znaša 350 tisoč evrov, medtem ko je za gorivo in hrano treba plačati posebej.

Poleti jahta pluje po Sredozemlju, pozimi pa se odpravi na bolj oddaljene destinacije, zato je njen pojav na Jadranu prava redkost.

Preberite tudi: