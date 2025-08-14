Kam za praznično obarvan podaljšan konec tedna?

Ta konec tedna bo večino razveselil s podaljšanim dnem, saj 15. avgusta praznujemo enega največjih krščanskih praznikov, Marijino vnebovzetje oz. veliki šmaren. Na enem mestu smo zato zbrali vse koncerte in dogodke, ki se jih lahko udeležite ta konec tedna. Ljubitelje glasbe čaka kopica koncertov, v Kranju bo tako nastopil Vlado Kreslin, na Bledu v Veliki Zaki pa svoje občinstvo pričakuje Helena Blagne. Prav tako ne boste izostali niti ljubitelji bolj adrenalinskega dogajanja, v Kanalu ob Soči se bodo namreč odvili tradicionalni skoki s slikovitega 17-meterskega mostu v reko Sočo. Ne boste pa izostali pa niti ljubitelji festivalov in kulture.

Konec tedna bo v znamenju največjega Marijinega praznika

Praznični petek bo vnovič v cerkve privabil vernike, ki bodo z romanji v Marijina svetišča obeležili praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo ob 10. uri vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Gre za največji cerkveni Marijin praznik, ki je tudi dela prost dan. Kot napovedujejo, bodo med mašo tudi obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji.

Čeprav Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike, njegove prve omembe segajo še v obdobje pred četrtim stoletjem, je papež Pij XII. versko resnico o Marijinem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950. Katoliška in Pravoslavna cerkev ta praznik obhajata na isti dan, so pred praznikom zapisali na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji.

Ob 10. uri bo na praznik na trgu pred baziliko Marije Pomagaj na Brezju mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Foto: Ana Kovač

Ob prazniku številna bogoslužja

Slovesno pa bo tudi že nocoj, na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Po tradiciji bogoslužje na vigilijo praznika vodi novomašnik. Letos bo sveto mašo ob 19. uri daroval novomašnik kapucin Ambrož Bezovšek. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj in lučkami po vasi.

Bogoslužja slovenskih škofov pa bodo na predvečer in dan praznika potekala tudi v drugih Marijinih svetiščih. Na praznični dan bo v ptujskogorski baziliki Marije Zavetnice s plaščem mašo ob 10. uri daroval mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl. V romarskem svetišču v Olimju bo celjski škof Maksimilijan Matjaž ob 9. uri vodil romarsko procesijo, ob 10. uri pa bo apostolski nuncij v Sloveniji nadškof Luigi Bianco skupaj z ordinarijem daroval slovesno sveto mašo. Koprski škof Peter Štumpf bo mašo ob 10. uri daroval v svetoletni cerkvi Marije, Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Ob isti uri bosta v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Zaplazu slovesna izročitev slovenskega naroda Božji materi Mariji in maša, ki jo bo daroval novomeški škof Andrej Saje.

V Celju vse nared za potrditev zadnjega kroga v konferenčni ligi

Nocoj bo zanimiva tudi povratna nogometna tekma v Celju, na kateri pričakujejo uvrstitev slovenskega prvoligaša v zadnji krog kvalifikacij Uefine konferenčne lige. Celjani morajo to uvrstitev po zmagi s 5:0 na gostovanju v Luganu le še potrditi, a Švicarji bodo zagotovo poskušali doseči preobrat. Tekma na Stadionu Z'dežele se bo začela ob 20. uri.

Na ogled profesionalcev, ki skačejo s slikovitega mostu

Med športnimi dogodki, ki se bodo odvili ta konec tedna, izpostavljamo skoke s slikovitega 17-meterskega Kanalskega mostu v reko Sočo, ki ga pripravlja tamkajšnje turistično društvo v nedeljo, 17. avgusta. Med drugim bodo gasilci PGD kanal predstavili preventivno gasilsko vozilo, nato pa bosta sledila revija mladih skakalcev in zračni akrobatski nastop akrobatske skupine Dunking Devils (DD Squad).

Kanal ob Soči bo tudi letos prizorišče akrobatskih skokov z ikoničnega mostu, ki se pne čez smaragdno reko Sočo Foto: Matic Prevc/STA

Popoldne sledijo skoki z mostu, ki bodo razdeljeni na prvo in drugo serijo, zatem pa sledi še podelitev priznanj in nagrad na trgu Kontrada. Častni gost dogodka bo nekdanji vrhunski košarkar in legenda jugoslovanske košarke Ivo Daneu.

Kolesarji boste na svoj račun prišli na Dolenjskem

V nedeljo se bo v Krškem odvil že 21. jubilejni maraton po deželi cvička. Ponudil bo tri različno zahtevne trase, tudi za otroke. Dogodek združuje šport, druženje in rekreacijo. Udeleženci prejmejo kolajno, malico in sodelujejo v srečelovu z bogatimi nagradami. Kot obljubljajo organizatorji, bo vzdušje prijetno in primerno za vse generacije, prijava nanj pa poteka na dan dogodka.

Foto: Shutterstock

Na vzpon na Široko vabljeni tako kolesarji kot tekači

V petek bo v Posočju potekal športni dogodek za vse navdušence nad kolesarstvom in tekom. Vzpon na Široko je namreč rekreativna prireditev v Posočju, ki združuje tako tekače kot cestne kolesarje.

Štart za kolesarje in tekače bo na vzponu na Postaji pri Mostu na Soči na nadmorski višini 170 metrov. Kolesarje čakata razgiban vzpon in 26 kilometrov dolga trasa, cestne tekače pa čaka 4,5 kilometra dolg vzpon s precejšnjim naklonom. Trail tek bo za razliko od drugih dveh disciplin potekal na 12-kilometrski krožni trasi s 600 metri višinske razlike po priljubljeni pohodniški poti Lom je moj dom.

Kranjskogorska desetka za strastne tekače

Že na petkov praznik boste na svoj račun prišli tudi tekači. V Kranjski gori bo namreč potekala Kranjskogorska desetka. Tradicionalni desetkilometrski tek za "Kranjskogorsko desetko" se bo s skupinskim štartom ob 18. uri odvil na trgu pred starim Hotelom Razor v središču Kranjske Gore.

Foto: Shutterstock

Letos bo potekal tudi Otroški tek, v katerem se bodo otroci pomerili v teku od štarta Kranjskogorske desetke do bara Vopa in nazaj.

Tradicionalno Jernejevo

Tudi letos bo v občini Šentjernej od 15. do 24. avgusta potekalo Jernejevo, občinski praznik, posvečen sv. Jerneju, zavetniku kraja. Kot obljubljajo organizatorji, bo prireditev ponudila raznolik program za vse generacije. Med osrednjimi dogodki bodo Jernejev kolesarski maraton, Večer penin, Doberškov pohod, kasaške dirke, atletski miting, razstave, koncerti, povorka društev, zagon klopotca, Jernejev sejem, otroški živ žav, športni turnirji, slavnostna seja Občinskega sveta, farno žegnanje in kino na prostem.

Bogat kulturni in koncertni konec tedna

Že v petek boste s podaljšanim koncem tedna na vrsto prišli tudi ljubitelji koncertov in slovenskih izvajalcev. V Kranj bo tokrat s svojimi Malimi bogovi, bandom, ki je nastal po tem, ko je prenehala delovati zasedba Martin Krpan, v letnem gledališču Khislstein nastopil Vlado Kreslin.

Helena Blagne bo konec tedna nastopila na Bledu. Foto: Mediaspeed

Prav tako bo v petek v okviru svoje 40. obletnice ustvarjanja glasbenih mojstrovin v Veliki Zaki na Bledu nastopila glasbena diva Helena Blagne. Ob jubilejni priložnosti bodo oživele njene največje uspešnice iz vseh obdobij njenega ustvarjanja, vključno z megauspešnicami Macho, Srebrna reka, Dež, Vrniva se na najino obalo, Nihče ne ljubi kot Slovenec, Ti si sreča moja in številne druge.

Organizatorji dodajajo, da bo v primeru slabega vremena koncert izveden v septembru v Festivalni dvorani Bled.

Nepozaben spektakel pod zvezdami ob morju

Na petkov praznični dan bo v Simonovem zalivu v Izoli nastopila tudi zasedba Bijelo Dugme. Veliki koncert zasedbe Bijelo Dugme v originalni rock zasedbi bodo izvedli v okviru turneje Doživjeti Stotu, ki bo po besedah organizatorjev zagotovila nepozaben spektakel pod zvezdami ob morju.

Že dan pred praznikom pa bosta v Črnem kalu v Villi Xaxat Osp nastopila Hamo in Peter Dekleva. V objemu narave in kamnitih zidov Ville Xaxat v Ospu lahko pričakujete poseben glasbeni večer, kjer bosta s svojo akustično energijo oder zavzela Hamo in Peter Dekleva. Intimen koncert, prežet z občutkom, toplino in poetično močjo glasbe, bo pospremila izbrana kolekcija istrskih penin – svežih, igrivih in izjemno pitnih –, še napovedujejo organizatorji.

Če se med tistimi, ki prisegajo na glasbo, smeh, kulturo, šport in kulinariko, zbrane na enem mestu, je festival Črnfest, ki se bo od 15. do 23. avgusta odvijal v Črnomlju, pravi naslov za vas.

V Črnomlju bo potekal že tradicionalni festival Črnfest. Foto: Uroš Raztresen

Ta že 18 let tradicionalno poteka v avgustu v starem mestnem jedru Črnomlja. Mlada ekipa organizatorjev – Klub belokranjskih študentov, Mladinski center Bit in Mladinski kulturni klub Bele krajine – vsako leto zaspan grajski atrij črnomeljskega gradu spremeni v odlično prizorišče, polno dobre glasbe in festivalskega ambienta. Letos se lokacija premika na prizorišče za gradom, na grajsko dvorišče.

Za otroke ali "malo večje otroke"

V soboto se bodo na Prepihu v Belskem pri Postojni, nedaleč stran od Predjamskega gradu, začeli Erazmovi viteški dnevi. Dogodek je namenjen vsem, ki si želijo spoznati življenje v srednjem veku. Postavljen bo srednjeveški tabor, na programu pa bodo prikaz mečevanja, lokostrelstvo, srednjeveški plesi. Pričakale vas bodo različne stojnice, srednjeveška glasba in hrana ter mrzla pijača. Pripravili bodo tudi pester program za otroke, delavnice, lov na zaklad ...

Foto: STA

V Lescah na Gorenjskem pa bo jutri tudi največji miting modelarjev, ki letijo z radijsko vodenimi maketami pravih letal v Sloveniji. Letos miting bo potekal že 35. leto zapored. Poleg akrobatskih predstav modelarjev bodo obiskovalci na mitingu lahko uživali tudi v dnevu odprtih vrat Aerokluba ALC Lesce, si ogledali njihova letala, se odpravili na panoramski let in se okrepčali na prireditvenem prostoru.