Ti znaki horoskopa živijo v neredu in jih to prav nič ne moti

Medtem ko se nekateri ljudje počutijo veliko bolje, če je okoli njih vse urejeno in pospravljeno, pa drugi najbolje delujejo v kaosu. Nered jih ne moti, ravno nasprotno, pogosto ga niti ne opazijo. To velja predvsem za tri znake horoskopa.

Strelec

Strelci živijo hitro, vodi jih želja po pustolovščinah in neprestanem gibanju, zato je pospravljanje običajno zadnja stvar, ki jim pade na pamet. Njihov dom je poln razmetanih oblačil in na pol spakiranih kovčkov, ker nikoli ne vedo, kam jih bo odpeljalo življenje. Nered zanje ni težava, ampak naravna posledica aktivnega življenja. Kaos v njih ne vzbuja slabega občutka in jim ne ruši notranjega miru, še več, pogosto trdijo, da je nered v resnici le njihov lastni sistem, v katerem se odlično znajdejo.

Ribi

Ribe so čustvene, ustvarjalne in pogosto živijo v nekem notranjem svetu, pri čemer dejanski prostor okoli njih odraža ta sanjavi kaos. Disciplinirano upoštevanje urnika in urejenost nista po njihovem okusu, ker njihov fokus neprestano beži v sanjarjenje in kreativne ideje. Njihov dom je običajno poln nedokončanih projektov, prenatrpanih delovnih površin in stvari, ki jih še niso utegnile pospraviti. V takem okolju se prav dobro počutijo – kar drugi vidijo kot kaos, je za ribe domovanje z dušo.

Dvojčka

Dvojčki enako hitro živijo, mislijo in za seboj puščajo sledi svojega dneva. Ljudje, rojeni v tem znaku, težko vzdržujejo red, ker so neprestano v gibanju, skačejo iz ene aktivnosti v drugo, pri tem pa pozabijo, da je treba kaj tudi pospraviti. Njihov dom je videti kot knjiga spominov na njihov vsakdan: skodelica na mizi, prižgan računalnik, oblačila na naslonjalu stola. Nered jih ne spravlja v stres, ampak je to naravno okolje, ki utripa v ritmu njihovega življenja. Pospravljanje pač ni prioriteta.