S temi znaki horoskopa se ni vredno prepirati, ker vedno zmagajo

Zagotovo ste se že kdaj znašli v razpravi, ki je povsem ušla izpod nadzora in v kateri argumenti niso bili več pomembni, edini cilj je bila zmaga. Tako se obnašajo predvsem določena nebesna znamenja, rojeni borci z besedami, s katerimi se raje ne prepirajte, ker ne bodo odnehali.

Oven

Kot prvi znak zodiaka ovni v vsako razpravo vstopijo z le enim ciljem - da bi zmagali. Vsako nesoglasje je zanje kot bojno polje, na katerem ne izbirajo besed, ampak so neposredni, glasni in vas prekinjajo sredi stavka, da bi dokazali svoj prav. Njihova trma je posledica močno tekmovalnega duha. Ko se oven "vžge", ga je težko pogasiti z logiko, ker ga vodijo čustva in adrenalin.

Lev

Ko se prepirate z levi, se ne prepirate le z ljudmi, ampak tudi z njihovim kraljevskim egom. Vsak poskus, da bi jim dokazali zmoto, bodo doživeli kot osebni napad na njihovo avtoriteto in inteligenco. Razprava z levi se hitro sprevrže v gledališko predstavo, v kateri oni igrajo glavno vlogo. Svoje argumente predstavijo tako samozavestno, da boste tudi sami začeli dvomiti o svojem prav.

Škorpijon

Če se s kom ne želite spreti, so to škorpijoni. So mojstri psiholoških igric, zapomnijo si vsako vašo napako in slabost ter to brez zadržkov uporabijo proti vam, ko bo pravi trenutek. Njihov nenadni molk v razpravi je pogosto nevarnejši od kričanja. Pazljivo vas bodo poslušali, analizirali in čakali na pravi trenutek, da "pičijo". Njihovi argumenti so natančni in zadenejo točko, ki najbolj boli.

Bik

Biki so sinonim za trmo. Niso najglasnejši v prostoru, je pa njihova vztrajnost zato neuničljiva. Ko sprejmejo neko mnenje, lahko napadate z logičnimi argumenti, dejstvi in dokazi, pa se ne bodo premaknili niti za milimeter. Njihova taktika je pasivni odpor, preprosto vam bodo prenehali odgovarjati in le gledali skozi vas ali pa ponavljali isti stavek, dokler ne odnehate.

Kozorog

Kozorogi so v vsaki razpravi prepričani, da imajo prav. Njihova stališča so utemeljena na po njihovem mnenju neizpodbitnih dejstvih in logiki. Prepričani so, da so v svojih zaključkih superiorni, in težko sprejmejo drugačne poglede. V prepiru ostanejo mirni, a pokroviteljski - kot da morajo nekaj razlagati majhnemu otroku. Njihov cilj je, da dokažejo svojo intelektualno premoč.