Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
23. 10. 2025,
15.42

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop kozorog horoskop devica horoskop škorpijon horoskop horoskop

Četrtek, 23. 10. 2025, 15.42

1 ura, 11 minut

Raje jim ne lažite: ti znaki horoskopa lahko berejo vaše misli

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
dekle, ženska | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje imajo skoraj nadnaravno sposobnost prepoznavanja neiskrenosti. Medtem ko mnogi nasedejo lepo zapakiranim besedam in prepričljivim nasmeškom, pa obstajajo tudi takšni, ki nemudoma začutijo, da nekaj ni prav. Takšni so običajno rojeni v enem od teh znakov.

Škorpijon

Če kdo zna pogledati globoko v vašo dušo, so to nedvomno škorpijoni. Njihov pogled je dovolj, da vas razorožijo in prisilijo, da priznate vse, kar ste skušali skriti. Imajo neverjeten občutek za vse čustvene nianse in spremembe v tonu glasu. Ne slišijo le tistega, kar govorite, ampak tudi tisto, kar ste zadržali zase. Če skušate lagati škorpijonom, vas bodo zagotovo ujeli.

Devica

Device so znane po svoji racionalnosti in pozornem opazovanju podrobnosti. Razmišljajo kot detektivi, analizirajo vsako besedo, izraz na obrazu ali drobno spremembo v obnašanju. Če skušate nekaj prikriti, bodo to takoj opazile, in če jim prodajate zgodbo brez logike, bodo to takoj spregledale, zabeležile v svojih mislih in dejstva povezale kot profesionalni preiskovalec.

Kozorog

Kozorogi znajo prepoznati neskladje med besedami in dejanji. Namesto da bi poslušali obljube, opazujejo obnašanje, in ko jim skušate lagati, bodo to razumeli kot izziv. Ne bodo se odzvali impulzivno, ampak vas bodo le pozorno opazovali, nabirali dejstva in čakali pravi trenutek, da udarijo z informacijami. Najbolj strašljiva je njihova mirnost, saj nikoli ne veste, koliko vedo.

Vodnar

Vodnarji morda ne delujejo kot čustveno pronicljivi ljudje, imajo pa sposobnost logičnega opazovanja in takoj zaznajo protislovja, zato jih je izjemno težko pretentati. Vse opazujejo z varne razdalje, povezujejo informacije in hitro ugotovijo neskladnosti. Ne potrebujejo dokazov, dovolj je nekaj neusklajenih stavkov in že ugotovijo, da poskušate nekaj skriti.

Preverite svoj današnji horoskop.

zabava, bazen
Trendi Najbolj nore zabave prirejajo ti znaki horoskopa
moški, ženska
Trendi Nebesna znamenja, ki znajo vsem pokvariti dan
ženska, rdečelaska
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, se nikoli ne vrnejo k bivšim
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop kozorog horoskop devica horoskop škorpijon horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.