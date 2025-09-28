Ljudje, rojeni v teh znakih, se nikoli ne vrnejo k bivšim

Razhod je za nekatere ljudi vedno dokončen, ne glede na čustva in preteklost. Prepričani so, da je bolje obrniti nov list, kot se vračati v odnos, ki ni bil uspešen. To še posebej velja za tri znake horoskopa.

Oven

Ovni so znani po tem, da so neizmerno strastni in vedno neposredni, obenem pa tudi odločni. Ko ugotovijo, da zveza nima več prihodnosti, se hitro obrnejo za novimi priložnostmi. Vračanje, pa naj gre za vrnitev k partnerjem ali čemurkoli drugemu, je zanje izguba časa in energije. Prepričani so, da najboljše šele prihaja.

Lev

Ljudje, rojeni v znamenju leva, imajo izjemno močan ponos in so izrazito samozavestni. Ko jih kdo prizadene oziroma razočara, ne bodo dovolili, da bi se kaj takšnega še kdaj ponovilo. Raje se bodo posvetili osebni rasti in uživanju v življenju, kot pa se vračali k nekomu, ki ni znal ceniti njihove ljubezni.

Kozorog

Kozorogi v ljubezni iščejo stabilnost in jasno definirane cilje. Ko se ljubezenska zveza konča, to razumejo kot dokončno odločitev, ker so prepričani, da se razlogi za razhod ne bodo kar tako spremenili. Namesto da bi se vračali v preteklost, se osredotočijo na gradnjo varnejše in bolj zdrave prihodnosti.