Največji egoisti se rodijo v teh znamenjih

Ljudje, ki hočejo biti v središču dogajanja, izstopati v družbi in pustiti močan vtis na vsakomer, ki ga srečajo, se rodijo v enem od treh znakov horoskopa.

Lev

Levi težko ostanejo neopaženi. Njihov ego je praviloma zelo povezan s potrebo, da bi jih vsi opazili in cenili. Levi imajo radi, da je njihov trud opažen in da dobijo pozornost, za katero menijo, da si jo zaslužijo. Izstopajo s svojo karizmo in prirojenim občutkom za vodenje, a obenem zaradi tega včasih dajejo vtis, da je njihov ego večji od vsega drugega.

Oven

Ovni se ne bojijo izraziti svojega mnenja in zavzeti prostora, ki jim pripada. Imajo nepremagljivo energijo in odločnost, a prav to jih pogosto privede v situacije, v katerih dajejo vtis, kot da razmišljajo le o samih sebi. Ovni so vedno prepričani, da imajo prav in da so stvari, ki jih počnejo, najpomembnejše, s tem pa dajejo vtis človeka, čigar ego nima meja.

Kozorog

Čeprav na prvi pogled delujejo umirjeni in osredotočeni na delo, pa imajo tudi kozorogi močan ego. So ambiciozni in imajo neizmerno željo po uspehu, kar pa se lahko sprevrže v prepričanje, da le oni vedo, kako priti do cilja. Ko kdo podvomi o njihovi avtoriteti ali trudu, kozorogi pokažejo trmasto plat svojega ega, saj ne dovolijo, da bi kdo spodkopaval njihove načrte.