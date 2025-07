Kakšen starš ste? To o vas pravi horoskop.

Astrologija ponuja zanimive uvide v naš starševski pristop – kje so naše prednosti in na katerih področjih bi se lahko še izboljšali. Način, na katerega vzgajamo otroke, se praviloma sklada z lastnostmi našega nebesnega znamenja, sploh njegovega elementa – ognja, zemlje, zraka ali vode.

Ognjena znamenja: oven, lev, strelec

Starši, rojeni v ognjenih znamenjih, so polni energije, radi imajo zabavo in svoje otroke spodbujajo k izražanju in samostojnosti. Zaradi njihove potrebe po neodvisnosti pa imajo otroci včasih občutek, da morajo vse storiti sami.

Oven: pogumen in odločen, navdihuje otroke, a se mora naučiti, da ni nujno biti v vsem prvi in najboljši.

Lev: kreativen in igriv, spodbuja izražanje individualnosti, a se mora navaditi doslednosti in strukture.

Strelec: pustolovec in učitelj, spodbuja radovednost, a ne bi smel zanemarjati stabilnosti.

Zemeljska znamenja: bik, devica, kozorog

Ljudje, rojeni v zemeljskih znamenjih, so odgovorni in zanesljivi starši, ki otrokom zagotavljajo varnost. Pogosto pa so prestrogi in preveč perfekcionistični.

Bik: stabilen in vztrajen, zagotavlja varnost, a ne sme pozabiti na uživanje v življenju.

Devica: predana in delovna, a jo pogosto zanese v kritiko in ima (pre)visoka pričakovanja.

Kozorog: organiziran in ambiciozen, a se mora naučiti kdaj tudi sprostiti.

Zračna znamenja (dvojčka, tehtnica, vodnar)

Starši, rojeni v zračnih znamenjih, so odprti, radovedni in polni idej. Svoje otroke učijo, da sta pomembna komunikacija in razmišljanje, a so prevečkrat nedosledni ali pa preveč racionalni.

Dvojčka: hitri in prilagodljivi, zabavni starši, ki pa se težko osredotočijo na tukaj in zdaj.

Tehtnica: pošteni in uravnoteženi starši, ki otroke učijo sodelovanja, a bi morali spodbujati tudi izražanje lastnih stališč.

Vodnar: izvirni in odprtega uma, podpirajo individualnost, a se pogosto izogibajo pravilom in prestopajo meje.

Vodna znamenja (rak, škorpijon, ribi)

V vodnih znamenjih se rodijo globoko čustveni in sočutni starši, ki so močno povezani s svojimi otroki, je pa njihova čustvenost včasih lahko preveč intenzivna.

Rak: znajo ustvariti topel dom, a morajo paziti, da do otrok niso pretirano zaščitniški.

Škorpijon: intuitivni in globoki, otroke učijo razmisleka o čustvih, a morajo postaviti zdrave meje.

Ribi: kreativni in empatični, pri otrocih spodbujajo domišljijo, a jih odgovornost včasih preveč obremeni.