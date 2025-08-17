Oven

Na voljo imate dve možnosti. Ali se boste vmešali ali pa umaknili. Sledite zvezdam in se raje umaknite. Dobro veste, da vas vmešavanje ne bi nikamor pripeljalo. Naredite korak nazaj, znova premislite o nastali situaciji in zagotovo boste sprejeli pravilno odločitev. Danes vam utegne preglavice povzročati glavobol.

Bik

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na miren, diplomatski način.

Dvojčka

V večernih urah lahko vezani pričakujete globok pogovor s partnerjem. Načrtovanje prihodnosti vas bo razveselilo, saj bo to le potrditev, da si želita skupne poti. Romantično vzdušje vama v tem večeru zagotovo ne bo ušlo. Samski boste polni novih pričakovanj. Navdušili ste se nad osebo, ki je sploh ne poznate. Previdno!

Rak

Pogovor s partnerjem vam danes ne bo ušel. Premislek o tem, ali je to ljubezen, ki jo želite in potrebujete, bo nujen. Situacija, v kateri se boste znašli, bo zares naporna. Čim prej se odločite. Samski boste danes že na realnih tleh in ne boste imeli previsokih pričakovanj. Čaka vas presenečenje.

Lev

Poslovni odnosi bodo zahtevni, saj se bo krepila konkurenca in želja po dokazovanju. Svoje pripombe in kritike izrecite zelo previdno, še posebej če bodo te namenjene občutljivim osebam. Prijateljem ponudite podporo in pomoč, ne izpustite pa niti priložnosti sodelovati pri določenih humanitarnih akcijah.

Devica

Potrebno bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne pa kot naporno prilagajanje.

Tehtnica

V razmerju, ki ga imate, boste tudi danes občutili napetost. Odločite se za spremembe. Večer bo miren, zato se skušajte pogovoriti še danes. Strah bo napadel predvsem predstavnike moškega spola. Ne bojte se, saj so težave v razmerju nekaj povsem normalnega. Samski bodite realnejši pri svojih pričakovanjih.

Škorpijon

Nakup, ki ga boste opravili danes, vas bo spodbudil k razmišljanju, posvetili se boste vašemu proračunu. Pravi čas bo za to, čeprav ste do sedaj finančno dobro poslovali in ne pričakujete nikakršnih izgub. Ne boste brezglavo zapravljali, ampak vas bo vodil zdrav razum. V trgovini si boste vzeli več časa.

Strelec

Lahko se boste posvečali stvarem, ki so vam pomembne in ki si jih prej niste mogli privoščiti. Danes boste tudi izjemno uspešni pri zapletenih in dolgočasnih zadevah, s katerimi se že dalj časa ukvarjate. Čeprav do sedaj niste našli uspešnih rešitev, se bodo stvari spremenile na bolje.

Kozorog

Zvečer lahko pričakujete ogromno druženja. Kljub temu, da bo dan naporen, bo večer lepši. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično in nadoknaditi boste želeli vse za nazaj. Dialog in komunikacija vam ne bosta tuja. V dopoldnevu boste prisluhnili osebi, ki vam je blizu. Ponudili ji boste svojo pomoč.

Vodnar

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Ribi

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Pustite, da vam priskočijo na pomoč.