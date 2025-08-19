Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pozor, nevarni paketi: če takega prinese poštar, bodite izredno previdni

Goljufi računajo na to, da bo potencialne žrtve, ki prejmejo njihove pošiljke, premagala radovednost in bodo s skeniranjem kode QR želeli preveriti, kdo jim je poslal paket.

Goljufi računajo na to, da bo potencialne žrtve, ki prejmejo njihove pošiljke, premagala radovednost in bodo s skeniranjem kode QR želeli preveriti, kdo jim je poslal paket.

Ameriški preiskovalni urad FBI je opozoril na novo vrsto potencialno zelo nevarne goljufije, ki se začne z dostavo poštne pošiljke, največkrat paketa. Na pošiljkah ni nobenih podatkov o pošiljatelju, temveč le koda QR in poziv prejemniku pošte, naj jo skenira s kamero svojega pametnega telefona. Če bo to storil, se mu najverjetneje ne piše nič dobrega.

Če bo prejemnik pošte kodo QR na paketu, v katerem so v tovrstnih primerih najpogosteje ničvredni predmeti, skeniral s svojim pametnim telefonom, bo preusmerjen na nevarno spletno mesto, od koder se bodo na njegovo napravo na skrivaj namestili zlonamerni programi, opozarja FBI, natančneje podružnica preiskovalnega urada v ameriškem mestu Pittsburgh. 

Ti programi so namenjeni kraji osebnih in drugih občutljivih podatkov, v prvi vrsti številk kreditnih kartic in morebitnih podatkov o trgovalnih računih v aplikacijah za dostop do borznih trgov in kriptomenjalnic. 

Usodna radovednost

Goljufi računajo na to, da bo potencialne žrtve, ki prejmejo njihove pošiljke – te pošiljajo na naključne naslove ali pa na naslove iz ukradenih podatkovnih baz –, premagala radovednost in bodo s skeniranjem kode QR želeli preveriti, kdo jim je poslal paket (ali pismo). 

Česa ne početi

FBI vse uporabnike pametnih telefonov zato opozarja, naj ravnajo izredno previdno, če prejmejo pošiljko, na kateri niso navedeni pošiljateljevi podatki, ali pošiljko z izdelki, ki jih niso naročili oziroma jih ne pričakujejo.

Če bo prejemnik pošte kodo QR na paketu, v katerem so v tovrstnih primerih najpogosteje ničvredni predmeti, skeniral s svojim pametnim telefonom, bo preusmerjen na nevarno spletno mesto, od koder se bodo na njegovo napravo na skrivaj namestili zlonamerni programi, namenjeni kraji podatkov.

Svarijo tudi pred dodeljevanjem dovoljenj novonameščenim aplikacijam, ki ne potrebujejo dovoljenj, za katera prosijo, in seveda tudi pred skeniranjem kod QR neznanega izvora.

Stara goljufija v novi in bistveno nevarnejši preobleki

Pri FBI dodajajo, da gre za nadgradnjo že znane goljufije, ki pa nikogar ni ogrožala tako zelo kot novejša različica. 

Šlo je za tako imenovano prevaro z neželenimi pošiljkami oziroma prevaro z lažnimi ocenami. Lastniki spletnih trgovin, največkrat na kitajskih platformah Alibaba ali AliExpress, so na naključne naslove pošiljali izdelke iz svoje zaloge, ko jih je prejemnik prevzel, pa so na omenjenih platformah v njegovem imenu objavili komentar s pohvalo in oddali najvišjo mogočo oceno. Prodajalci so si s tem umetno zviševali ratinge na prodajnih platformah. 

