Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
12. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

8 ur, 5 minut

Kaj je narobe s hišo, ki je obnorela ogromno Slovencev? Vse.

Hiša | Enake ponudbe kot Slovenci in Slovenke, za katerimi se skrivajo goljufije, večkrat dobijo tudi uporabniki Facebooka v drugih državah.  | Foto Posnetek zaslona

Enake ponudbe kot Slovenci in Slovenke, za katerimi se skrivajo goljufije, večkrat dobijo tudi uporabniki Facebooka v drugih državah. 

Foto: Posnetek zaslona

Danes bo stran na družbenem omrežju Facebook z imenom Majhna hiša razglasila zmagovalca ali zmagovalko nagradne igre, v kateri se sodelujoči domnevno potegujejo za osem majhnih, a na videz zelo dobro opremljenih hišk. Objavo z nagradno igro je v manj kot dveh tednih delilo skoraj deset tisoč Slovenk in Slovencev, zbrala pa je skoraj 20 tisoč komentarjev. Zmagovalci nagradne igre bodo na koncu sicer goljufi v ozadju, ki so že pripravili spletno stran, prek katere bodo poskusili opehariti na tisoče potencialnih slovenskih žrtev. Gre namreč za reciklažo prevare, ki se v Sloveniji pojavlja redno, nazadnje je zaokrožila lani poleti.

Naslov si delijo kar z ljubljanskim Lidlom

Majhna hiša ima sodeč po skopih informacijah, ki so jih delili na Facebooku, naslov podjetja kar na lokaciji trgovine Lidl na Toplarniški ulici v Ljubljani, fotografije hišk (in notranje opreme), ki jih domnevno podarjajo neznane osebe oz. neznano podjetje v ozadju, pa so ukradene različnim ponudnikom tovrstnih mobilnih domov, kot je češki Marvel mobilni domovi. 

Majhna hiša scam | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Slovenske uporabnike in uporabnice Facebooka neznanci v ozadju strani Majhna hiša pozivajo, naj objavo z domnevno nagradno igro delijo v čim večjem številu in med komentarje tudi zapišejo ključno besedo @Poudari, ukaz, ki prijatelje osebe, ki je oddala komentar, obvesti o objavi.

Novice Zaokrožil je skrivni seznam Slovencev, na katerem si ne želite biti

Osupljive številke

Rezultat tovrstnega agresivnega pozivanja k sodelovanju je osupljivo število všečkov, komentarjev in delitev, ki jih ima objava z lažno nagradno igro. V samo devetih dneh, do ponedeljka zvečer, je zbrala skoraj osem tisoč všečkov, skoraj 20 tisoč komentarjev in več kot devet tisoč delitev. 

Majhna hiša scam | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Kaj je v ozadju in kako se rešiti, če nasedete?

Neznanci, ki domnevno organizirajo nagradno igro, obljubljajo, da bodo dobitniki osmih majhnih hiš znani danes. Uporabniki, ki so s profilom Majhna hiša prek objave navezali stik, bodo tako skoraj zagotovo prejeli povezavo, kjer bodo lahko prevzeli svojo "nagrado".

Majhna hiša scam | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Spletna stran, do katere vodi povezava, je sicer aktivna že več dni, nekateri uporabniki Facebooka so povezavo namreč tudi že prejeli, in vse, ki jo obiščejo, obvešča, da so zmagovalci nagradne igre in da se morajo za prejem ključev vhodnih vrat majhne hiške le še registrirati.

Klik na gumb za registracijo v resnici vodi do več različnih obrazcev za vpis telefonske številke. Uporabnica ali uporabnik, ki bo v želji po novem minidomu sledil vsem navodilom na zaslonu, se bo tako nevede naročil na plačljive SMS-storitve, ki ga bodo mesečno stale najmanj dvajset evrov. 

Majhna hiša scam | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona Če vas bodo goljufi, ki računajo na to, da bodo od vsakega novega člana plačljivega SMS-kluba dobili provizijo, naplahtali, se lahko v zgornjem primeru odjavite s pošiljanjem Funtoonez STOP na 3443, je zapisano v drobnem tisku. Plačljivih SMS-klubov, v katere vas bodo poskusili včlaniti z zvijačo, je sicer še več, zato bodite pri podobnih obrazcih zelo pozorni na drobni tisk. 

Še več navodil, kako se znebiti neželenih naročnin na plačljive SMS-klube, smo objavili tukaj. 

Še več prevar:

Apartma, Apartman
Novice Apartma na Hrvaškem iz pekla: Gorje tistemu, ki ga bo rezerviral
Prevara
Novice Kriminalca iz Rusije so uporabili za zločinsko operacijo v Sloveniji
Prevara, telefonski klic, žalost, razočaranje
Novice Klic, ki vam lahko uniči življenje: v Sloveniji že ogromno primerov

