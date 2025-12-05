Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo opozarja na primere nenapovedanih obiskov posameznikov na domovih državljanov, ki se predstavljajo kot dimnikarji in zbirajo prostovoljne prispevke. Takšna praksa ne spada v zakonito izvajanje dimnikarske dejavnosti, so sporočili pristojni.

Na ministrstvu izpostavljajo, da zbiranje prostovoljnih prispevkov dimnikarjev ni del storitev, kot jih določa zakon o dimnikarskih storitvah.

Dimnikarji storitve na domovih praviloma izvajajo po predhodnem dogovoru, ob prihodu pa se morajo identificirati z veljavno dimnikarsko izkaznico, ki potrjuje njihovo usposobljenost in veljavno licenco za opravljanje dimnikarske dejavnosti. "Če se oseba ne želi identificirati ali ponuja storitve, ki odstopajo od zakonsko določenih obveznosti, svetujemo, da se ji ne dovoli vstopa v objekt," so navedli.

"Namen opozorila je zaščititi prebivalce pred zavajanjem ter zagotoviti varno in zakonito izvajanje dimnikarskih storitev," so še izpostavili na ministrstvu.