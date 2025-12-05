Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ministrstvo opozarja na primere nenapovedanih obiskov lažnih dimnikarjev

Dimnikar | Dodali so, da lahko državljani vsak sum zlorabe ali zavajajočega ravnanja prijavijo policiji ali inšpektoratu za okolje in energijo. | Foto Reuters

Dodali so, da lahko državljani vsak sum zlorabe ali zavajajočega ravnanja prijavijo policiji ali inšpektoratu za okolje in energijo.

Foto: Reuters

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo opozarja na primere nenapovedanih obiskov posameznikov na domovih državljanov, ki se predstavljajo kot dimnikarji in zbirajo prostovoljne prispevke. Takšna praksa ne spada v zakonito izvajanje dimnikarske dejavnosti, so sporočili pristojni.

Na ministrstvu izpostavljajo, da zbiranje prostovoljnih prispevkov dimnikarjev ni del storitev, kot jih določa zakon o dimnikarskih storitvah.

Dimnikarji storitve na domovih praviloma izvajajo po predhodnem dogovoru, ob prihodu pa se morajo identificirati z veljavno dimnikarsko izkaznico, ki potrjuje njihovo usposobljenost in veljavno licenco za opravljanje dimnikarske dejavnosti. "Če se oseba ne želi identificirati ali ponuja storitve, ki odstopajo od zakonsko določenih obveznosti, svetujemo, da se ji ne dovoli vstopa v objekt," so navedli.

"Namen opozorila je zaščititi prebivalce pred zavajanjem ter zagotoviti varno in zakonito izvajanje dimnikarskih storitev," so še izpostavili na ministrstvu.

Dimnikar
Novice Bomo v Sloveniji ostali brez dimnikarjev? #video
Dimnikar
Novice Slovenci si bomo končno lahko sami izbrali dimnikarja
Novice To so dimnikarji z najvišjimi prihodki
