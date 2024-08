Na družbenem omrežju Facebook je več kot 8.600 slovenskih uporabnikov in uporabnic komentiralo objavo strani Majhna hiša, ki obljublja, da bo petim izmed njih podarila novo manjšo hišo. V resnici gre zgolj za reciklirano različico dobro znane prevare, katere namen je čim bolj napolniti bazen potencialnih žrtev in jih nato poskusiti oškodovati na najrazličnejše načine oziroma se z njimi kako drugače okoristiti.

Kdo trdi, da podarja pet malih hiš – fotografija v resnici prikazuje mobilno bivališče Terasa 1, ki ga trži češko podjetje Marvel mobilni domovi, stane pa okrog 66 tisoč evrov (vir) –, ni znano.

Stran Majhna hiša na Facebooku ne razkriva nobenega podatka o osebah ali podjetjih, ki jo upravljajo, kot pa je razvidno v orodju Preglednost strani, se je spočetka, natančneje marca lani, ko se je pojavila na Facebooku, imenovala Gabriela Macíková. V Majhno hišo se je preimenovala šele avgusta 2023.

Foto: Matic Tomšič



Objavo s ponudbo je komentiralo okrog 8.600 zvečine Slovenk in Slovencev, ki so bili pozvani, naj v komentar zapišejo mesec rojstva, nato pa jih bo naključno izbranih pet, ki bodo prejeli ključe novega domovanja.

Enako ponudbo so julija letos sicer dobili tudi romunski uporabniki Facebooka – stran Casa Mica namreč sledi enakemu receptu kot Majhna hiša (enako je tudi ime, le da je v romunščini) in prav tako obljublja, da bo petim uporabnikom ali uporabnicam podarila hiše. Njihovo objavo s ponudbo je delilo več kot 21 tisoč (romunskih) uporabnikov Facebooka.

Majhna hiša in Casa Mica. Podobnost je več kot očitna. Foto: Posnetek zaslona

Iz orodja za preglednost je razvidno, da romunsko stran Majhna hiša (Casa Mica) upravljajo osebe iz Indonezije. Glede na to, da je stran tako rekoč do zadnje podrobnosti podobna slovenski in da je aktivna ob približno enakem času, je zelo verjetno, da so v ozadju iste osebe.

Prispevek Planet TV o prevarah z brezplačnimi hišami:

Na tisoče potencialnih slovenskih žrtev

Kot smo že dvakrat opozorili na Siol.net, gre v primeru ponujanja brezplačnega domovanja na Facebooku za prevaro, katere cilj je finančno okoriščanje akterjev v ozadju – in s tem tudi finančno oškodovanje žrtev – ali pa pridobivanje večjega števila sledilcev za določeno stran na družbenem omrežju, ki je nato uporabljena v druge namene.

V zadnjem tovrstnem primeru, ki je bil med slovenskimi uporabniki in uporabnicami Facebooka deležen večje pozornosti ter s tem tudi večjega števila komentarjev in delitev, so v ozadju delovali goljufi, ki so uporabnike in uporabnice Facebooka poskusili preusmeriti na spletni portal, kjer so se ti nevede pridružili plačljivemu SMS-klubu.

Sporočilo, ki ga prejme čisto vsak uporabnik ali uporabnica, ki je kakorkoli, tudi le prek všečka nagradne igre, navezal stik z goljufi. Foto: Matic Tomšič

Vsak, ki je komentiral, všečkal ali delil objavo ali pa celo navezal neposreden stik z organizatorji ponudbe za brezplačno hišo, je namreč prejel sporočilo, da je zmagovalec in da naj sledi spletni povezavi, ki zahteva telefonsko številko in nato še potrditveno SMS-sporočilo. V tokratnem primeru je potencialnih žrtev več tisoč.

Pridružitev plačljivemu SMS-klubu lahko žrtev takšne prevare stane tudi do 25 evrov mesečno, v nekaterih primerih pa celo več kot 50. Navodila, kako se takšne naročnine znebiti v veliki večini primerov, smo objavili tukaj.

Zlorabili so tudi ime slovenskega podjetja, nasedlo je več kot devet tisoč Slovenk in Slovencev

Februarja 2022 je odmeval primer prevare, ko se je za brezplačno domovanje, ki ni obstajalo, v zelo kratkem času "zagreblo" okrog devet tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka. Takrat so si goljufi izposodili fotografije kanadske hiše, za večjo prepričljivost pa so zlorabili ime slovenskega gradbenega podjetja.

Foto: Planet TV

Takrat sicer ni bilo znakov, da bi bil cilj organizatorja lažne nagradne igre ta, da uporabnike Facebooka zvabi v plačljiv SMS-klub. Zelo verjetno je šlo za hitro pridobivanje všečkov in sledilcev z namenom prodaje strani na Facebooku najboljšemu ponudniku. Podobno mnenje so za Planet TV takrat izrazili tudi pri SI-CERT, slovenskem nacionalnem odzivnem centru za obravnavo kibernetskih incidentov.

Strani z veliko sledilci so lahko zlata jama



Komur laganje in prevara nista pod častjo, lahko na Facebooku brez večjega napora ali ustvarjalnosti postavi stran, ki bo v kratkem času pridobila več tisoč, morda celo več deset tisoč sledilcev.



S takšno stranjo je nato mogoče storiti marsikaj. Lahko se jo preimenuje in uporabi za širjenje politične, verske ali katere druge ideologije oziroma za marketing, lahko pa se jo tudi zlorabi za nadaljnje goljufije ali poskusi prodati. Nekateri so namesto organskega pridobivanja sledilcev namreč pripravljeni plačati za hiter dostop do bazena uporabnikov, s katerimi bi lahko nato delili svoje vsebine.