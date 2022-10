En SMS vas lahko stane ogromno: nasedlo več tisoč Slovencev

V zadnjih mesecih slovenske uporabnike Facebooka z vseh strani bombardira mreža goljufov, ki s pretvarjanjem, da so slovenske podružnice znanih trgovin, organizirajo lažne nagradne igre, vse potekajo po istem kopitu, in svoje žrtve poskušajo prepričati, da se za prevzem nagrade registrirajo s telefonsko številko. Poslan SMS z vsebino DA lahko nič hudega slutečega uporabnika, ki svojega računa za telefon ne preverja redno, stane več kot 20 evrov na mesec, na leto pa tudi konkretno več kot 200 evrov.

Lažni profili, ki se predstavljajo kot slovenske izpostave znanih trgovskih verig in blagovnih znamk, kot sta proizvajalec bele tehnike Beko ali trgovec s športno opremo Decathlon, so od začetka poletja organizirali več nagradnih iger, v katerih so "podarjali" drago blago z napako, na primer hladilnike ter električne skiroje in kolesa.

Dva primera lažne nagradne igre, v katerih je sodelovalo več kot tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka. Foto: Matic Tomšič

V lažnih nagradnih igrah je s komentarji in deljenjem objav sodelovalo več tisoč Slovencev, ki so bili nato tarče avtomatiziranih sporočil. Ta so jih pozivala, naj za prevzem nagrade obiščejo priloženo spletno povezavo in se registrirajo z uporabo svoje telefonske številke. Ko bodo telefonsko številko potrdili s sporočilom SMS s ključno besedo DA, bodo prejeli obljubljeno nagrado, zatrjuje "organizator".

Foto: Matic Tomšič

V resnici je šlo za včlanitev v plačljiv SMS-klub, kar je sicer razvidno iz drobnega tiska na spletni strani, kamor svojo žrtev napoti goljuf, vendar pa je spletna stran oblikovana tako, da se to ne vidi na prvi pogled. Gre sicer za eno najpogostejših prevar, pri kateri sleparji zlorabljajo danes tako rekoč mrtve oziroma nepotrebne platforme za dostavo multimedijskih vsebin na mobilne telefone.

Drobni tisk je res droben. Foto: Matic Tomšič

Prejemanje sporočil SMS stane pet evrov tedensko oziroma do 25 evrov mesečno, na letni ravni pa lahko, če žrtev tega ne opazi prej, dobesedno ukradeni denar konkretno preseže 200-evrski znesek. Rešite se lahko tako, da upoštevate spodnja navodila, ki smo jih v preteklosti že delili z bralci.

Ta goljufija se na slovenskem Facebooku periodično pojavlja v različnih oblikah oziroma žrtve preusmerja na različne plačljive SMS-klube. To je nekaj najpogostejših ponudnikov teh platform s številkami, na katere lahko pošljete sporočilo za odjavo od storitve:



NTH AG. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3888. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta customer.care@ccsupport.biz ali telefon 01 600 18 50 (med delovniki od 9. do 17. ure). Splošni pogoji in pravila uporabe.



DIMOCO GmbH. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 3322, 3663, 6655, 6677, 6886, 3500. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta office@dimoco.si ali telefon 01 8888 689. Splošni pogoji in pravila uporabe.



12MEDIA, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 6633, 6116, 3883. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@12media.si ali telefon 01 237 33 04. Splošni pogoji in pravila uporabe.



IT Ena, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na številko 3600. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@it1.si ali telefon 059 699 299. Splošni pogoji in pravila uporabe.



MobileNobo. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključni besedi STOP NOBO na številko 3838. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta mobilenobo.slo@ccsupport.biz ali telefon 01 600 19 02. Splošni pogoji in pravila uporabe.

Kako prepoznamo takšno prevaro?

Najpogostejši pokazatelji so:

- Profil na Facebooku je bil ustvarjen pred kratkim, pogosto na dan začetka nagradne igre.

- Profil na Facebooku nima nobene druge vsebine razen nagradne igre.

- Profil na Facebooku uporablja polomljeno slovenščino, kar je znak neposrednega prevajanja iz tujega jezika v slovenščino z orodjem Google Translate ali drugim.

- Orodje Preglednost strani razkrije, da profil upravljajo osebe iz tujine.

- Nikjer ni navedeno, kdo točno (podjetje, fizična oseba) organizira nagradno igro.

- Povezava, s katero vas domnevni organizator nagradne igre preusmeri do prevzema dobitka, vodi na zelo amatersko narejeno spletno stran.

- Če se ne odzovete na prvotno sporočilo, da ste nagrajenec, vam bo "organizator" nagradne igre pošiljal enaka oziroma zelo podobna sporočila z neosebno oziroma generično vsebino, dokler ga ne blokirate.