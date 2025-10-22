Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
22. 10. 2025,
8.24

Oblikovalci kriptovalute za Melanio Trump obtoženi prevare

Melania Trump | Tožniki ne verjamejo, da je odgovorna Melania Trump, ampak menijo, da so jo prevaranti izkoristili za zločin. | Foto Guliverimage

Tožniki ne verjamejo, da je odgovorna Melania Trump, ampak menijo, da so jo prevaranti izkoristili za zločin.

Foto: Guliverimage

Oblikovalce kriptovalute, ki jo je januarja sprožila prva dama ZDA Melania Trump, so v torek v tožbi vlagateljev na Manhattnu obtožili, da so izvedli prevarantsko operacijo, poroča tiskovna agencija AFP.

Kovanci $MELANIA so bili dan pred imenovanjem Melanijinega moža Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA izdani po ceni le nekaj centov. V nekaj urah je cena poskočila na 13,73 dolarja (11,83 evra), nato pa spet v nekaj urah strmo padla in kovanec je trenutno vreden okrog deset centov.

Vlagatelji so vložili tožbo proti borzi kriptovalut Meteora, na kateri se je sprva trgovalo s to kriptovaluto. Trdijo, da so izdajatelji oblikovali shemo za posreden nakup velikih količin kriptovalute $MELANIA, sostorilci so jo nato prodali naprej za velike dobičke, hkrati pa s tem povzročili velik padec cen.

Glede na preiskavo časopisa Financial Times, objavljeno prejšnji teden, je družina Trump v zadnjih 12 mesecih s kriptovalutami zaslužila več kot milijardo dolarjev (861 milijonov evrov).

Nekaj ur pred svojo inavguracijo je kriptovaluto $TRUMP sprožil tudi predsednik ZDA, vsi trije Trumpovi sinovi pa so ustanovili še podjetje World Liberty Financial, ki je dalo svojo kriptovaluto v prodajo za 550 milijonov dolarjev (473 milijonov evrov), še piše STA.

