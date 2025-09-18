Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Četrtek, 18. 9. 2025, 9.01

33 minut

Katera je bolj zasijala, Catherine ali Melania?

N. V.

Catherine, Melania | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V gradu Windsor so priredili državniški banket v čast ameriškega predsedniškega para, ki se na Otoku mudi na uradnem obisku.

Čeprav sta na glavnih položajih ob skoraj 50 metrov dolgi mizi sedela kralj Karel III. in Donald Trump, so bile v sredo zvečer vse oči uprte v princeso Catherine in Melanio Trump.

Donald Trump je sedel med kraljem Karlom III. in princeso Catherine. | Foto: Reuters Donald Trump je sedel med kraljem Karlom III. in princeso Catherine. Foto: Reuters

Valižanska princesa je za državniški banket izbrala obleko britanske oblikovalke Philipe Lepley z ročno izvezeno zlato čipko, videz pa izpopolnila s svojo priljubljeno tiaro, ki so jo leta 1913 izdelali za kraljico Marijo, in uhani, ki so pripadali kraljici Elizabeti II.

Catherine, Melania | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Prva dama ZDA pa je oblekla rumeno obleko s podpisom Caroline Herrere, ki je razkrivala njena ramena, svojo postavo poudarila s širokim pasom v lila barvi in obula salonarje Manola Blahnika.

Catherine, Melania | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Katera je lepše urejena?

  • Princesa Catherine
    67,89 %
    74 glasov
  • Melania Trump
    32,11 %
    35 glasov
Oddanih 109 glasov

Slavnostnega banketa se je sicer udeležilo 160 gostov, med katerimi so bili ob zakoncih Trump in Trumpovi hčerki Tiffany Trump ter kraljevi družini tudi britanski premier Keir Starmer, izvršni direktor podjetja Blackstone Steve Schwarzman, prvi mož družbe Apple Tim Cooke, izvršni direktor podjetja Nvidia Jensen HuangSam Altman iz organizacije OpenAI in medijski mogotec Rupert Murdoch.

Trumpova hčerka Tiffany in prvi mož Appla Tim Cook | Foto: Reuters Trumpova hčerka Tiffany in prvi mož Appla Tim Cook Foto: Reuters

