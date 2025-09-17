Melania Trump na Otok priletela v britanskem plašču #foto

Melania Trump in Donald Trump sta ob prihodu v Veliko Britanijo ponovno pritegnila veliko medijske pozornosti. Tokrat je prvi dami Združenih držav Amerike uspelo navdušiti s svojim brezčasnim jesenskim stajlingom. Izbrala je elegantni trenčkot, ki velja za enega najbolj ikoničnih kosov v modnem svetu.

Trenčkot je jesenski kos, ki nikoli ne gre iz mode

Ko po poletju temperature padejo, so trenčkoti nepogrešljiv del garderobe. Gre za oblačilo, ki združuje eleganco, praktičnost in prefinjenost. Med njimi pa že desetletja izstopa trenčkot znamke Burberry, ki je ključna za britanski modni slog. Prav tega je ob obisku nosila tudi Melania Trump ter s tem ponovno dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na politični sceni.

Melania Trump navdušila v plašču Burberry in škornjih Christian Dior. Foto: Profimedia

Zakaj je Burberryjev trenčkot tako priljubljen?

Plašč znamke Burberry je postal ikona mode zaradi svoje brezčasne zasnove, kakovostnih materialov in britanskega porekla. Prvič se je pojavil že med prvo svetovno vojno kot praktičen kos za britanske vojake, danes pa velja za modni simbol, ki ga nosijo zvezdnice, modne vplivnice in dame po vsem svetu. Prepoznavni kroj, nevtralne barve in značilna podloga s karirastim vzorcem Burberryja mu dajejo prav posebno eleganco.

Koliko stane prestižni Burberryjev trenčkot?

Cene plaščev Burberry se gibljejo med 1.500 in tri tisoč evri, odvisno od modela, materiala in kolekcije. Kljub visoki ceni gre za kos, ki se zaradi kakovosti in brezčasnosti pogosto prenaša iz generacije v generacijo. Prav zato velja za naložbo v stil, ki nikoli ne zastara.

Burberry Foto: Burberry Burberry Foto: Burberry Burberry Foto: Burberry

