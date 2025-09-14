Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Nedelja,
14. 9. 2025,
20.03

Nedelja, 14. 9. 2025, 20.03

Jesenski trend: jakna iz brušenega usnja

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

brušeno usnje, moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jesen bo ponovno poskrbela za težko pričakovane trende, med katerimi je tudi brušeno usnje. Letos ga bomo videvali povsod, vendar bo en kos še posebej izstopal.

Jakne iz brušenega usnja bodo pravi jesenski hit 

Jakne iz brušenega usnja bodo tudi letos kraljevale na ulicah. Opazili bomo lahko vse od klasičnih motorističnih krojev pa do sproščenih ohlapnih modelov. Gre za kos, ki je dovolj vsestranski, da ga lahko nosite tako s kavbojkami kot elegantnejšimi krili in oblekami. Brušeno usnje v toplih jesenskih tonih, kot so karamela, čokoladno rjava in olivno zelena, bo poskrbelo za trendovski, a hkrati brezčasen videz. 

Sestavljanje stajlinga s takšnim kosom je preprosto 

Najlepše se poda k osnovnim, minimalističnim kosom, saj sama tekstura brušenega usnja že doda globino vsaki podobi. Za dnevni videz jakno kombinirajte s kavbojkami in belim pulijem, zvečer pa jo lahko oblečete čez obleko ali svilen top. Za piko na i dodajte usklajene škornje ali torbico, kar bo povezalo celoten videz. 

Kako negovati brušeno usnje? 

Da bo kos iz brušenega usnja dolgo ostal lep, je pomembno, da ga pravilno negujete. Material je nekoliko občutljivejši od gladkega usnja, zato ga je treba dobro zaščititi s sprejem proti vlagi in madežem. Pri čiščenju se izogibajte vodi, raje uporabite mehko ščetko ali posebno gobico, s katero nežno odstranite prah in manjše madeže. Če se na oblačilu pojavijo trdovratne sledi, je najbolje obiskati čistilnico, specializirano za usnje. S pravilno nego bo vaša jakna iz brušenega usnja vsako jesen znova videti kot nova. 

