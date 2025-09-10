Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
10. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 39 minut

Jesenski stajling Matilde Djerf, ki vas bo navdušil

moda, Matilda Djerf | Foto Instagram

Foto: Instagram

Matilda Djerf je švedska vplivnica in modna oblikovalka, ki navdušuje s svojimi brezčasnimi, a vedno dovršenimi stajlingi. Njena estetika temelji na preprostosti, udobju in premišljenih detajlih, zaradi česar jo številne ženske po svetu postavljajo za modni zgled. Nedavno je razkrila minimalističen, a eleganten videz, ki je kot nalašč za prihajajoče jesenske dni. V nadaljevanju članka razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Bela srajca

Osnova njenega stajlinga je klasična bela srajca, ki nikoli ne gre iz mode. Matilda jo nosi sproščeno, z rahlo ohlapnim krojem, kar daje vtis lahkotnosti. Tak kos je popoln za plastenje, nosite ga lahko samostojno ali pa pod pletenim puloverjem.

Kavbojke

Preprost videz nadaljuje z ravno krojenimi kavbojkami v modri barvi. Ta izbira je odlična, saj se lepo povezuje z belo srajco in ustvarja občutek brezčasnega stila. Ključ je v kroju, zato poskrbite, da ne izberete preozke in ne preširoke.

Siv pulover

Siv pleteni pulover je dodala kot modni detajl okoli pasu. To je praktičen trik, ki ne le poskrbi za toplino ob hladnejših jesenskih večerih, ampak stajlingu doda tudi dimenzijo in plastenje. Nevtralna barva sive lepo dopolnjuje belo in modro, kar ustvari uravnotežen videz.

Večja črna torbica

Celoten videz je povezala večja črna torbica, ki je praktična in elegantna hkrati. Črn kontrast dopolni svetlejše odtenke stajlinga. Poda se tako za vsakdanje obveznosti kot tudi za bolj formalne priložnosti.

