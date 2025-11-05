Kitajski spletni trgovec z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki Shein je danes v Parizu odprl svojo prvo stalno fizično trgovino na svetu. Prvi kupci so po več urah čakanja v vrsti pred vrati vstopili vanjo pod budnim očesom pripadnikov policijskih enot za preprečevanje izgredov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Shein je svojo prvo fizično trgovino odprl v šestem nadstropju luksuzne veleblagovnice BHV, ikonične stavbe, ki od leta 1856 stoji nasproti pariške mestne hiše.

Foto: Reuters

Odprtje je bilo napovedano ob 12. uri, že več ur prej pa so se pred veleblagovnico začele zbirati množice kupcev. Aktivisti za pravice otrok so medtem v bližini organizirali protest, s katerim so opozarjali na "sume prisilnega dela", "onesnaževanje" in "prekomerno proizvodnjo". Mimoidoče so pozivali, naj podpišejo peticijo proti Sheinovi prisotnosti v pariški veleblagovnici. "Zaščitite otroke, ne Sheina," je pisalo na enem od transparentov.

Poslovni model ultra hitre mode

Shein, ki je bil ustanovljen na Kitajskem leta 2012, zdaj pa ima sedež v Singapurju, se sooča s kritikami zaradi delovnih pogojev v njegovih tovarnah in vpliva na okolje njegovega poslovnega modela ultra hitre mode. Njegovemu prihodu v Francijo so nasprotovali politiki, sindikati in vodilne modne znamke.

Polemika zaradi prodaje spolnih lutk

V preteklih dneh je v Franciji izbruhnila nova polemika zaradi prodaje spolnih lutk, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe, na Sheinovi spletni platformi. Pariško tožilstvo je pred odprtjem trgovine sporočilo, da je zaradi prodaje spolnih lutk uvedlo preiskavo proti Sheinu in tudi proti konkurenčnim spletnim trgovcem AliExpress, Temu in Wish.

Sheinov tiskovni predstavnik v Franciji je prodajo lutk pripisal "napaki v naših procesih in upravljanju", je poročala AFP.

Nameravajo odpreti še pet trgovin v Franciji

Premier Sebastien Lecornu pa je danes napovedal, da bodo oblasti v Franciji "začasno ustavile" delovanje spletne platforme Shein, dokler azijski spletni trgovec ne bo zagotovil skladnosti s francosko zakonodajo.

Foto: Reuters

"Po navodilih predsednika vlade začenja vlada postopek začasne ustavitve Sheina za čas, ki je potreben, da platforma javnim organom dokaže, da je vsa njena vsebina končno v skladu z našimi zakoni in predpisi," so po poročanju AFP sporočili z Lecornujevega urada. Dodali so, da bodo ministri prvo poročilo o napredku podali v naslednjih 48 urah.

Shein, ki ima po navedbah upravljavca veleblagovnice BHV v Franciji 25 milijonov strank, naj bi nameraval odpreti še pet trgovin v drugih francoskih mestih, kot so Dijon, Grenoble in Reims.