Shein odpira prve fizične trgovine. Znano je, kje.

Kitajski spletni trgovec z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki Shein je za lokacijo svojih prvih stalnih fizičnih trgovin izbral Francijo. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz tega kitajskega trgovskega velikana, bodo prvo poslovalnico odprli novembra v Parizu, sledilo jih bo še pet.

Shein je svoj imperij zgradil s široko ponudbo zelo poceni artiklov in agresivnim oglaševanjem. Mnogi mu ob tem očitajo spodbujanje netrajnostnega potrošništva in izkoriščanje delovne sile.

Pogosto tarča kritik

Poleg spletne prodaje je doslej občasno odprl začasne prodajalne v nekaterih večjih mestih po svetu, zdaj pa se je odločil poslovni model nadgraditi s stalnimi fizičnimi trgovinami.

Shein je sicer pogosto tarča kritik tudi zaradi spornih poslovnih praks, v nekaterih primerih so mu pristojni naložili tudi globo. Med njimi je tudi francoski urad za varstvo konkurence, ki je družbi poleti naložil 40 milijonov evrov globe. Med drugim je ugotovil, da je bila več kot desetina oglaševanih popustov v resnici podražitev.