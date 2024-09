Temu in Shein, spletni trgovini kitajskega porekla, ki sta zaradi ponudbe izredno poceni izdelkov v zadnjem letu in pol obnoreli tudi kupce v Sloveniji, se bosta proti regulatorjem, ki pod vprašaj postavljajo kakovost ter volumen izdelkov, očitno borili kar na dveh frontah. Že v začetku poletja so se pojavila namigovanja, da bi lahko Evropska unija predlagala uvedbo carin na poceni izdelke kitajskih trgovcev, zdaj podoben predlog prihaja tudi iz Bele hiše v ZDA. To bi lahko po nekaterih ocenah povzročilo tudi do 20-odstotne podražitve izdelkov.

Administracija predsednika ZDA Joeja Bidna je prejšnji konec tedna predstavila predlog novih regulacij (vir), katerih prvotni cilj je zajeziti uvoz gromozanskega volumna nepreverjenih, potencialno nevarnih ter do domače industrije in trgovine nepravičnih izdelkov iz Kitajske.

Po navedbah Bele hiše je število paketov, ki iz tujine prihajajo v ZDA in katerih vrednost ne presega 800 dolarjev oziroma 718 evrov, v zadnjem desetletju naraslo s 140 milijonov na leto na kar milijardo na leto. Foto: Shutterstock

Biden kitajske trgovce obtožuje, da zlorabljajo ameriško zakonodajo in ZDA zasipajo s paketi

Ameriški predsednik Joe Biden je kitajske spletne trgovce, ki prodajajo poceni izdelke, ob tem obtožil, da zlorabljajo pravilo "de minimis", ki določa, da za pošiljke v ZDA, vredne manj kot 800 dolarjev oziroma slabih 720 evrov, ni treba plačati uvoznih dajatev.

Čeprav v predlogu nove carinske zakonodaje, uperjene proti kitajskim spletnim trgovcev, ki za prgišče evrov prodajajo oblačila, pripomočke za dom in osebno higieno ter raznorazne druge stvari, Bidnova administracija s prstom ne kaže na nikogar, je po poročanju več ameriških medijev jasno, da sta to v prvi vrsti Temu in Shein.

Shein je glede na volumen naročil že dve leti največji trgovec z modo na svetu. V letu 2022 je ustvaril skoraj toliko prihodkov kot giganta industrije Zara ali H&M. Foto: Shutterstock

V zelo kratkem času sta postala velikana globalne trgovine

Gre za razmeroma mlada kitajska spletna trgovca, ki sta v zadnjem letu in pol postala velikana globalne (spletne) trgovine. Shein sicer obstaja že od leta 2008, a je na mednarodnem trgu eden od ključnih igralcev postal šele predlani, Temu pa so ustanovili septembra 2022.

Slovenci so nori na Temu in Shein



To velja tudi v Sloveniji. Nakupovalna aplikacija trgovca Temu je že nekaj mesecev najbolj priljubljena brezplačna aplikacija na pametnih telefonih z Androidom v Sloveniji, aplikacija Shein je na tem seznamu na 13. mestu.



Foto: Posnetek zaslona

Temu in Shein sta medtem v svetovnem merilu tudi na vrhu seznama najbolj priljubljenih nakupovalnih aplikacij za pametne telefone iPhone.

Velikanov spletne trgovine predlagana nova pravila za zdaj ne skrbijo

Kot piše ameriški tehnološki medij Arstechnica, so iz podjetij Shein in Temu sporočili, da jih spremembe carinske zakonodaje, ki jih predlaga Bela hiša, ne skrbijo.

Pri Temuju so pojasnili, da sicer preučujejo predlagana nova pravila, a da se pri rasti prodaje ne zanašajo na pravilo "de minimis" oziroma ga ne zlorabljajo. Iz družbe Shein medtem sporočajo, da jih predlagane spremembe ne skrbijo bistveno, saj naj ne bi vplivale na njihov poslovni model, v primeru sprejema nove cariske zakonodaje pa so pripravljeni v polnosti sodelovati z vsemi deležniki.

Ocena: Izdelki bi se lahko podražili za 20 odstotkov

Drugače stvari po poročanju ameriškega poslovnega medija CNBC vidijo v Odboru predstavniškega doma ZDA za zadeve, povezane s Kitajsko komunistično partijo.

Kot so za medij sporočili iz odbora, bi lahko trgovci, kot sta Temu in Shein, v primeru sprejetja novih regulacij, ki jih predlaga Bidnova administracija, cene izdelkov dvignili tudi do 20 odstotkov.

To se morda ne sliši veliko – za majico, ki jo Temu zdaj prodaja za pet evrov, bi bilo treba odšteti evro več – toda v odboru opozarjajo, da bi veliki kitajski spletni trgovci lahko v tem primeru izgubili precej veliko prednosti, ki jo imajo trenutno v primerjavi s klasičnimi trgovci, kot sta Zara in H&M. "Cene bi bile povečini še vedno nizke, a ne več tako zelo," je za CNBC dejal analitik Neil Saunders.

Lastnik Temuja, podjetje PDD Holdings, ima sedež v davčni oazi – na Kajmanskih otokih. Gre za holdinško družbo, pod okriljem katere deluje tudi ena največjih spletnih trgovskih platform na svetu, kitajski Pinduoduo. Kot odgovorna oseba v družbi PDD Holdings je naveden Jianchong Zhu, ki v menedžerski strukturi podjetja Pinduoduo sicer zaseda položaj tik pod direktorjem in predsednikom Leiem Chenom. Na spletni strani Temu.com sicer nikjer ni navedeno njeno kitajsko poreklo. Uradni sedež podjetja je v Dublinu, prestolnici Irske. Foto: Shutterstock

Tudi v EU pogovori o plačilu carin za poceni izdelke iz Temuja in Sheina

Že v začetku letošnjega poletja se je sicer pojavilo namigovanje, da naj bi Evropska komisija kmalu predlagala uvedbo carin na zelo poceni izdelke, ki jih prodajata tudi Temu in Shein.

V Bruslju spremembe regulacij, ki v EU urejajo carinske postopke, v nasprotju z navedbami medijev, kot je Financial Times, sicer še niso predlagali.

Eden glavnih razlogov, zakaj naj bi se v Bruslju pospešeno pogovarjali o tovrstnih spremembah – prvi pogovori o ukinitvi 150-evrskega praga za naročila v spletnih trgovinah zunaj EU so sicer potekali že maja lani – je po poročanju Financial Times boj proti poplavi zelo poceni izdelkov. Ti ne le preplavljajo domačih (EU) trgov in ustvarjajo nelojalno konkurenco, temveč lahko predstavljajo tudi tveganje za kupce.

V nekaterih izdelkih, ki sta jih prodajala Temu in Shein, so sicer res že odkrili strupene snovi.

Večina izdelkov v trgovini Temu je na voljo po izredno nizkih cenah. Foto: Matic Tomšič

V skladu s trenutno evropsko zakonodajo paketi, kupljeni v državah nečlanicah EU, ne potujejo skozi carinske postopke, če njihova skupna vrednost ne presega 150 evrov. Takšnih je velika večina naročil pri kitajskih spletnih veletrgovcih Temu, Shein, AliExpress in drugih. Po podatkih Evropske komisije je samo leta 2023 v Evropsko unijo prišlo več kot dve milijardi paketov, katerih vrednost ni presegala omenjene meje.