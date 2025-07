ZDA so dosegle trgovinski dogovor z Japonsko, je sinoči prek svojega družbenega omrežja Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Skladno z njim bo treba za uvoz iz te države v ZDA plačati 15-odstotne carine, je pojasnil.

Trump je ob tem naznanil, da bo Japonska v ZDA vložila 550 milijard dolarjev, pri čemer bo 90 odstotkov dobička od teh naložb ostalo v ZDA. Privolila naj bi tudi v uvoz ameriških avtomobilov, riža in drugih kmetijskih pridelkov.

Trump je aprila naznanil, da bo na uvoz iz Japonske uvedel 24-odstotne carine. Nato si je premislil in tudi za Japonsko za čas trgovinskih pogajanj uvedel desetodstotne carine. Nato ji je spet zagrozil s 25-odstotnimi carinami, zdaj pa je po poročanju televizije CBS sprejel 15-odstotne. Japonska Trumpove napovedi sinoči še ni komentirala.

Kaj bo z avtomobilsko industrijo?

Japonska je lani od ZDA po podatkih CBS kupila za 79,7 milijarde dolarjev blaga, ZDA pa so iz Japonske uvozile za 148,2 milijarde dolarjev blaga. Tretjina ameriškega uvoza iz Japonske so bili avtomobili in deli zanje v skupni vrednosti 52,3 milijarde dolarjev.

Za zdaj še ni jasno, ali bodo tudi avtomobili ocarinjeni po 15-odstotni stopnji ali bodo zanje veljale 25-odstotne carine, ki jih je Trump že prej napovedal za ves uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov v ZDA.