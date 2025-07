Pasti lastnikov sončnih elektrarn v sistemu letnega netmeteringa

Vprašanje, ki ga prej ali slej dobijo vsi lastniki sončnih elektrarn je: "Imaš še letni netmetering ali ne?" A z možnostjo hranilnika to vprašanje ni več potrebno. Prav hranilniki danes lastnikom sončnih elektrarn prinašajo celo še več prednosti, kot star sistem letnega netmeteringa. Po uvedbi pettarifnega obračunavanja omrežnin, podražitvah omrežnin, dražjih dogovorjenih obračunskih močeh in celo potencialnih globah ob previsokih koničnih porabah se stroški občutno dražijo tudi za lastnike sončnih elektrarn po starem sistemu netmeteringa. Hranilnike, ki lahko te stroške občutno porežejo, pa lahko danes dobite po zelo ugodni ceni , če le veste, kje jih iskati.

V sklopu Energetika 2.0 na Siol.net iščemo odgovore na aktualna vprašanja s področja energetike in tehnološko dovršene rešitve, ki odjemalcem električne energije prinašajo največje prihranke. Tokrat smo pogledali, s katerimi pastmi se danes srečujejo lastniki sončnih elektrarn, ki delujejo po starem sistemu letnega netmeteringa.

Zadnje spremembe na slovenskem energetskem trgu in spremembe, ki so v prihodnosti neizogibne, jih namreč postavljajo v nezavidljiv položaj, iz katerega pa se lahko danes, ko so hranilniki na voljo tudi po izjemno nizkih cenah, hitro izvijejo.

Zakaj letni netmetering ni več najboljša opcija?

Kaj povzroča vse višje stroške za lastnike sončnih elektrarn, ki sicer delujejo po starem sistemu letnega netmeteringa, a nimajo hranilnikov električne energije? Problem je v časovni neusklajenosti med proizvodnjo in porabo.

Lastniki sončnih elektrarn brez hranilnika se še vedno soočajo z eno ključnih težav: časovno neusklajenostjo med proizvodnjo in porabo. Večina energije se namreč proizvede sredi dneva, ko je domača poraba pogosto najnižja. Viški gredo sicer v omrežje in se porabijo zvečer, ponoči ali celo pozimi, ko elektrarna ne proizvaja, a je treba za prenos energije iz omrežja vseeno plačati obračunsko moč. Zakaj? Takšen način rabe pomeni več obremenitev za omrežje, uporabnik pa to občuti skozi višje stroške za uporabo omrežja, četudi ima letni netmetering.

Ti stroški so se dodatno povečali z uvedbo pettarifnega obračunavanja omrežnin, ki je sistem naredilo še manj predvidljiv in predvsem dražji. Stroški omrežnine niso več fiksni, temveč so razdeljeni po urnih obdobjih, pri čemer so višji ravno v času, ko je omrežje najbolj obremenjeno. V prihodnje pa je zaradi preobremenjenosti omrežja pričakovati le še dodatne podražitve omrežnin.

Uporabniki brez hranilnika bodo tako vezani na najdražje urne tarife, saj se poraba elektrike največkrat zgodi prav v času, ko omrežnina doseže vrh, zgodaj zjutraj, popoldne in zvečer, ko se ljudje vrnejo domov, prižgejo gospodinjske naprave, ogrevanje, polnijo avte ... Ker nimajo možnosti lokalnega shranjevanja elektrike v lastnem domu.

Dodatno težavo pa predstavlja nezmožnost zmanjšanja koničnih moči – tako imenovanih "špic". V trenutkih, ko je doma naenkrat vklopljenih več večjih porabnikov (klima, indukcija, polnjenje EV, električni grelci, toplotna črpalka …), poraba hitro poskoči. Če takrat ni pomoči hranilnika, ki bi prevzel del bremena, se skupna konična moč poveča. Rezultat? Potrebna je višja dogovorjena obračunska moč, ki se zaračuna ločeno in prevej zviša mesečni strošek za dobavo elektrike. Še huje pa je, če dogovorjeno moč presežejo – v tem primeru uporabniku grozijo globe, ki jih sistem zaračuna kot kazen za obremenjevanje omrežja.

In nenazadnje, zanesljivost oskrbe. Brez hranilnika uporabniki ostajajo popolnoma odvisni od omrežja, tudi tisti z lastno sončno elektrarno. V primeru izpada zaradi vremenskih ujm, vzdrževalnih del ali tehničnih težav so povsem brez elektrike, čeprav imajo na strehi svoj vir energije. Sončna elektrarna namreč brez hranilnika in posebne opreme v primeru izpada omrežja ne deluje.

Dograditev s hranilnikom po izjemno ugodni akcijski ceni

Vse opisane izzive lahko danes lastniki obstoječih sončnih elektrarn rešijo enostavneje, kot bi si mislili, predvsem pa tudi bistveno ceneje. V podjetju NGEN so namreč v predstavili posebno akcijsko ponudbo, namenjeno vsem, ki želijo optimizirati delovanje svoje sončne elektrarne in znižati stroške dobave električne energije. To prinaša možnost nakupa hranilnika električne energije po izjemno dostopni ceni, kot je slovenski trg do zdaj še ni poznal.

Za vse, ki bi želeli nadgraditi svoj obstoječi sistem, je na voljo paket NGEN Star Lite, v okviru katerega lahko kompleten hibridni sistem nadgradnje s hranilnikom kapacitete 10,36 kilovatne ure, sicer vreden 7.500 evrov, dobite za le 3.275 evrov z DDV. Na to investicijo pa lahko pridobite še državno subvencijo Borzena, ki krije do 40 odstotkov vrednosti investicije, kar pomeni, da bo vaš dejanski vložek še bistveno nižji.

Paket NGEN Star Lite omogoča dograditev obstoječega sistema, tudi če vaša sončna elektrarna deluje po starem sistemu letnega netmeteringa ali ima omejeno oddajanje v omrežje. S priklopom hranilnika boste lahko učinkovito rezali konice porabe, izkoriščali cenejše tarife in imeli na voljo rezervno napajanje ob izpadu omrežja. Hkrati boste vključeni v sistem aktivnih odjemalcev, ki s sodelovanjem pri stabilizaciji omrežja pomagajo celotnemu energetskemu sistemu in so za to po novem omrežninskem aktu lahko tudi nagrajeni.

Nadgradnja hibridnega sistema je popolnoma enostavna, ne glede na tip ali proizvajalca obstoječega razsmernika. Slednji ostane na svojem mestu in ga pustimo na obstoječem mestu, sicer bi posegali v izdano soglasje za priključitev. Namesto tega se z novim razsmernikom vežemo zaporedno in od tam naprej spremljamo delovanje hibridne sončne elektrarne ter kontroliramo in prožimo želene funkcije na baterijskem hranilniku.

Zakaj se hranilnik izplača, tudi če imate sistem letnega netmeteringa?

Povečanje lastne samooskrbe: Hranilnik omogoča, da večji delež proizvedene energije porabimo takrat, ko jo res potrebujemo, in to brez posredovanja omrežja. To pomeni manj prenosa energije v omrežje in iz njega, s tem pa nižje stroške omrežnine. Glede na to, da se omrežnina obračunava glede na pretok in čas porabe, večja lokalna poraba pomeni manj stroškov za uporabo skupne infrastrukture.

Izogibanje dražjim tarifam: Ena ključnih prednosti hranilnika je tudi, da se lahko, ko ni na voljo dovolj sonca, napolni iz omrežja takrat, ko je omrežnina najcenejša (npr. ponoči ali sredi dneva), energijo pa nato odda v hišno porabo v času najvišjih tarif, torej zgodaj zjutraj, popoldne ali zvečer. To pomeni, da kljub višjim cenam omrežnine ob konicah takrat dejansko ne črpate energije iz omrežja, temveč iz lastnega hranilnika. Račun za elektriko in omrežnino je zato lahko občutno nižji, ne da bi vi morali spreminjati svoje navade odjema.

Rezanje konic porabe: Hranilnik pomaga preprečevati tako imenovane "špice" oziroma nenadne skoke v porabi, ki se zgodijo, ko je istočasno vklopljenih več naprav. Takrat lahko energijo začasno prevzame hranilnik in s tem zmanjša obremenitev iz omrežja. Posledično lahko zadošča nižja dogovorjena obračunska moč, kar neposredno vpliva na nižje mesečne stroške. Poleg tega pa se zmanjšuje tveganje za prekoračitve in s tem globe.

Energetska neodvisnost: Z zmogljivim hranilnikom in ustreznim inverterjem lahko sistem deluje tudi v primeru izpada iz omrežja. Takšna rešitev pride prav zlasti v primeru neurij, vzdrževalnih del ali drugih motenj, ki so zaradi preobremenjenosti omrežja v zadnjih letih vse pogostejše.

Povečanje vrednosti nepremičnine: Nepremičnina s sončno elektrarno in hranilnikom ni le energetsko učinkovitejša, temveč tudi bistveno bolj zanimiva za prihodnje kupce. Gre za tehnološko dovršeno in v prihodnost usmerjeno rešitev, ki zagotavlja nižje stroške in večjo avtonomijo, kar je na sodobnem nepremičninskem trgu vse bolj cenjeno.

Ekološki doprinos: Z vsakim kilovatom energije, ki ga porabite iz lastnega vira, zmanjšujete potrebo po energiji iz oddaljenih elektrarn in s tem tudi izgube v prenosu. Manj pretoka skozi omrežje pomeni manj obremenitev za sistem in manjši ogljični odtis. S hranilnikom torej ne le prihranite, pač pa še bolj prispevate k trajnostni prihodnosti.

Akcija velja tudi za nove sončne elektrarne s hranilnikom

Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV velja ne le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo. Če razmišljate o postavitvi nove sončne elektrarne, je zdaj pravi trenutek, da razmislite o hibridni rešitvi – takšni, ki vključuje tako proizvodnjo kot shranjevanje elektrike.

Paket NGEN Star zajema celoten sistem: novo sončno elektrarno s pripadajočim baterijskim hranilnikom, in to po izjemno ugodni skupni ceni. Tako boste od prvega dne izkoristili vse prednosti sodobne samooskrbe z energijo, od nižjih stroškov in večje avtonomije do večje odpornosti na energetske izzive prihodnosti.

Kaj vključujeta paketa Ngen Star in Ngen Star Lite? Oba paketa, tako paket s hranilnikom Ngen Star za tiste, ki še nimajo sončne elektrarne, kot Ngen Star Lite za tiste, ki sončno elektrarno že imajo, vsebujeta: Hranilnik STAR EP 11 kapacitete 10,36 kilovatne ure

H3-12.0-E hibridni razsmernik s priključno močjo za sončne elektrarne do 15 kilovatov

smart meter, ki bo spremljal vašo porabo elektrike v realnem času

povezavo SYNAPTIC z vašimi pametnimi uporabniki

aplikacijo SG Connect

Foto: NGEN D.O.O.