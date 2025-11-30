Policisti preiskujejo več primerov vlomov v stanovanjske hiše na Gorenjskem, o katerih so bili obveščeni ta konec tedna. Za koristne informacije prosijo tudi morebitne priče ali očividce, ki bi karkoli vedeli o teh dejanjih oziroma bi na območjih vlomov opazili karkoli nenavadnega. O vlomih poročajo tudi iz drugih delov države.

Škofjeloški policisti so bili v soboto okoli 19.30 obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Reteč. Storilec je v daljšem časovnem obdobju nasilno vstopil v notranjost skozi balkonska vrata in si prilastil nakit, so danes sporočili s kranjske policijske uprave.

Vlom na območju Zabreznice

Jeseniški policisti so bili v soboto nekaj čez 23. uro obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Zabreznice. Storilec je tega dne med 10. in 23. uro nasilno vstopil v notranjost skozi okno in si prilastil denar ter nakit.

Vlom na območju Tenetiš

Kranjski policisti pa so bili minulo noč obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Tenetiš. Storilec je od zgodnjega večera in nekje do sredi noči nasilno vstopil v notranjost skozi okno in si prilastil denar.

Policisti o vseh treh dejanjih zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Obenem pozivajo morebitne priče ali očividce, ki bi karkoli vedeli o teh dejanjih oziroma bi na teh območjih opazili karkoli nenavadnega, naj koristne informacije posredujejo policijski postaji v Škofji Loki, na Jesenicah ali v Kranju. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113.

Vlomi tudi v Ljubljani in njeni okolici

Do večjega števila vlomov je v minulih dneh prišlo tudi v Ljubljani in njeni okolici. Policijska uprava Ljubljana je danes poročala o vlomih v tri hiše na območju Domžal ter v dve hiši v Šiški, pa tudi v hiše v Mostah, na Fužinah ter na območju Medvod. Neznani storilci so iz njih odnesli med drugim denar, nakit, električni skiro, orodje, hrano in alkohol. Lastnike so oškodovali tudi za več tisoč evrov.