Policija Ljubljana Gorenjska Kranj

Policisti preiskujejo več vlomov v stanovanjske objekte

Kranj | Policisti o vseh vlomih na Gorenjskem zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. | Foto Guliverimage

Policisti o vseh vlomih na Gorenjskem zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Foto: Guliverimage

Policisti preiskujejo več primerov vlomov v stanovanjske hiše na Gorenjskem, o katerih so bili obveščeni ta konec tedna. Za koristne informacije prosijo tudi morebitne priče ali očividce, ki bi karkoli vedeli o teh dejanjih oziroma bi na območjih vlomov opazili karkoli nenavadnega. O vlomih poročajo tudi iz drugih delov države.

Škofjeloški policisti so bili v soboto okoli 19.30 obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Reteč. Storilec je v daljšem časovnem obdobju nasilno vstopil v notranjost skozi balkonska vrata in si prilastil nakit, so danes sporočili s kranjske policijske uprave.

Vlom na območju Zabreznice

Jeseniški policisti so bili v soboto nekaj čez 23. uro obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Zabreznice. Storilec je tega dne med 10. in 23. uro nasilno vstopil v notranjost skozi okno in si prilastil denar ter nakit.

Vlom na območju Tenetiš

Kranjski policisti pa so bili minulo noč obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Tenetiš. Storilec je od zgodnjega večera in nekje do sredi noči nasilno vstopil v notranjost skozi okno in si prilastil denar.

Policisti o vseh treh dejanjih zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Obenem pozivajo morebitne priče ali očividce, ki bi karkoli vedeli o teh dejanjih oziroma bi na teh območjih opazili karkoli nenavadnega, naj koristne informacije posredujejo policijski postaji v Škofji Loki, na Jesenicah ali v Kranju. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113.

Vlomi tudi v Ljubljani in njeni okolici

Do večjega števila vlomov je v minulih dneh prišlo tudi v Ljubljani in njeni okolici. Policijska uprava Ljubljana je danes poročala o vlomih v tri hiše na območju Domžal ter v dve hiši v Šiški, pa tudi v hiše v Mostah, na Fužinah ter na območju Medvod. Neznani storilci so iz njih odnesli med drugim denar, nakit, električni skiro, orodje, hrano in alkohol. Lastnike so oškodovali tudi za več tisoč evrov.

Policija Ljubljana Gorenjska Kranj
