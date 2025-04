Policija ugotovila, kdo je deklica, katere truplo so našli v Savi

V Srbiji so 22. marca letos v reki Savi našli truplo deklice. Truplo, ki so ga našli na levem bregu Save v Novem Beogradu, so odkrili udeleženci zabave na enem od splavov. Policisti so ugotovili, da se je truplo zataknilo za splav in je bilo že v fazi razpadanja.

Širitev preiskave na države ob Savi

Deklica je nosila rožnato majico s kapuco in rjave hlače. Srbski mediji so pisali, da v Srbiji ni poročil, ki bi jih lahko povezali s tem primerom, zato bodo preiskavo najverjetneje razširili še na Bosno in Hercegovino, Hrvaško ter Slovenijo.

S pomočjo preiskave DNK so zdaj ugotovili, da gre za deklico, ki jo je januarja letos v reki Savi utopila njena 34-letna mama. Po pisanju hrvaškega medija Index so pogrešano deklico večkrat iskali vzdolž celotnega toka reke Save v Zagrebu in Zagrebški županiji. Reševalne ekipe, vključno s policijo in gasilci, so s čolni, droni in podvodnimi skenerji preiskale rečno strugo.

Mama deklice je v priporu

Mama deklice je bila aretirana in osumljena hudega umora ljubljene osebe, za kar je zagrožena dolga zaporna kazen. Kot je izvedel Index, je še vedno v priporu, saj preiskava še poteka.