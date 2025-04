Na Norveškem našli truplo pogrešane Slovenke

Norveški reševalci so v ponedeljek našli truplo slovenske državljanke, pogrešane po snežnem plazu 18. marca. Poročanje norveških medijev o najdbi posmrtnih ostankov Slovenke so danes za STA potrdili na slovenskem zunanjem ministrstvu.

Na severu Norveške je pred dvema tednoma snežni plaz zasul skupino treh Slovencev.

Enega od njih je odnesel v morje fjorda pod njimi, od koder se je sam rešil in poklical reševalce. Drugi moški je bil sedem ur ujet pod snegom, od koder so ga nato rešili. Tretja članica skupine je bila pogrešana, pristojni pa so domnevali, da je mrtva.

Po dveh dneh iskalne akcije so zaradi nevarnosti novih plazov in slabih vremenskih pogojev ustavili iskanje in nadaljevali v ponedeljek.

Zaradi visoke snežne odeje so si pomagali z dinamitom

Kot piše norveška javna radiotelevizija NRK, so si reševalci zaradi visoke snežne odeje pomagali tudi z dinamitom, truplo ponesrečenke pa je našel reševalni pes.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes za STA potrdilo, da so bili uradno obveščeni o najdbi trupla pogrešane državljanke.