Starostna daljnovidnost, to je nezmožnost jasnega vida slik in predmetov v bližini, prizadene skoraj vsakogar po 45. letu življenja in ga prisili v uporabo bralnih očal ali kontaktnih leč. Ali bi novo zdravilo, ki so ga te dni uradno registrirali v Združenih državah Amerike, temu lahko naredilo konec?

Farmacevtsko podjetje Lenz Therapeutics iz kalifornijskega mesta San Diego (ZDA) je razvilo kapljice za oči VIZZ, ki so te dni uspešno prestale vrednotenje in odobritveni postopek pristojnega ameriškega regulatorja FDA (Food and Drug Administration).

Prednost aceklidina pred pilokarpinom

Opisujejo jih kot prve in edine kapljice za oči na osnovi acediklina, ki omogočajo jasno bližinsko vidnost do deset ur po dnevni uporabi dveh kapljic. Niso prav prve, saj so že leta 2021 z veliko optimizma v prav tako ameriškem podjetju AbbVie, ki se je ločilo od podjetja Abbot Laboratories, predstavili kapljice Vuity (1,25-odstotna raztopina pilokarpinovega hidroklorida, ki mu skrajšano rečejo tudi pilokarpin).

Dve kapljici v presledku petih minut naj bi že po pol ure zagotovili jasen in bister vid na blizu za nadaljnjih do deset ur. Foto: Shutterstock

Vuity je prav tako pomagal izboljšati vid na bližino, a z razmeroma pogostimi resnimi stranskimi učinki, med katerimi je tudi zamegljen vid na daljavo. VIZZ teh stranskih učinkov nima, ker njegova učinkovina deluje drugače. FDA je Vuity odobril leta 2021, a za uporabo v Evropski uniji odobritve nima.

Zenica kot fotoaparat za ostrino bližnjega vida

Starostna daljnovidnost, znanstveno ime je presbiopija, je posledica naravnega staranja oči. Kaže se v težavah pri branju, delu z računalnikom in tudi pri preprostih vsakodnevnih opravilih, kot so branje oznak ali opisov na embalažah. Težave odpravljajo očala ali kontaktne leče, kar za številne predstavlja dodatne skrbi (da o izgubljenih ali razbitih očalih niti ne govorimo).

Starostna daljnovidnost povzroča težave tudi pri preprostih vsakdanjih opravilih, kot je preverjanje opisov in deklaracij izdelkov med nakupovanjem. Foto: Shutterstock

Zdravilo VIZZ je izdelano na osnovi aceklidina, zdravilne učinkovine v očesni medicini. Za razliko od drugih kapljic za oči, ki vplivajo na očesne mišice, deluje VIZZ podobno kot fotoaparat: zoži zenico očesa in izboljša globinsko ostrino vida. Ob tem ne povzroča resnejših stranskih učinkov, kot je motnja vida na daljavo (nekateri manjši stranski učinki, kot so glavobol, iritirano oko in krajše zatemnitve, so mogoči v nekaterih primerih, kar je opisano tudi v registracijski dokumentaciji).

Učinkuje v 30 minutah po vnosu in po zagotovilih proizvajalca deluje do deset ur.

Kapljice na osnovi acediklina delujejo na zenico podobno, kot deluje fotoaparat. Foto: Shutterstock

ZDA ga dobi še letos, za Evropo se ne ve

Evropska agencija za zdravila EMA v svojih podatkovnih zbirkah, ki so javno dostopne na njihovih spletnih straneh, (še) nima nobenih podatkov o tem zdravilu, a v ZDA ga lahko pričakujejo še letos.

Vzorce naj bi pripravili že do oktobra, komercialno dostopnost pa napovedujejo še pred iztekom tega leta.