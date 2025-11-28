Glasbeni zvezdnik Elton John se v zadnjih mesecih spopada s hudimi zdravstvenimi težavami. 78-letnik je iskreno spregovoril o svojih tegobah in razkril, da je obupan zaradi težav z vidom, saj zaradi njih ničesar ne vidi. Še posebej zahtevnih je bilo zanj zadnjih 15 mesecev.

Sir Elton John je odkrito spregovoril o svojih zdravstvenih težavah in povedal, da ga je izguba vida uničila. 78-letni glasbenik je razkril težave, s katerimi se je spoprijemal v zadnjih letih, leta 2024 je zaradi hude okužbe tudi oslepel na enem očesu. To je precej vplivalo na njegovo glasbeno kariero, saj ni mogel brati besedil, a je upal, da se bodo stvari postopoma izboljšale.

Zadnjih 15 mesecev je bilo zanj zelo zahtevnih

V najnovejšem intervjuju za Variety je spregovoril o trenutnem zdravstvenem stanju in razkril, da so bile stalne težave z vidom zanj uničujoče. "Ker sem izgubil vid na desnem očesu, stanje mojega levega očesa pa ni ravno dobro, je bilo zadnjih 15 mesecev zame zelo zahtevnih, saj nisem mogel ničesar videti, ničesar gledati, ničesar brati," je pojasnil v intervjuju. Dodal je, da še vedno upa, da se bo položaj izboljšal.

Opira se na pomoč znanosti

"Imel sem neverjetno življenje in upanje obstaja. Moram biti le potrpežljiv, da mi bo nekega dne znanost pomagala. Ko mi bo pomagala, bom v redu," je dejal Elton John. "Popolnoma enako kot pri aidsu. Ne smeš obupati, moraš biti stoičen, moraš biti močan in vedno moraš poskušati prebiti vrata, da bi poskušal izboljšati stvari," je pojasnil. V veliko oporo mu je družina, njegov dolgoletni partner David Furnish, s katerim ima sinova Zacharyja in Elijaha. "Samo stisniti moraš zobe in potrpeti. Včasih me to spravlja v depresijo," je povedal britanski zvezdnik, "ampak na splošno imam čudovito družino, dva čudovita otroka in Furnisha."

Foto: Reuters

Pozitivne misli in podpora prihajajo tudi od glasbenih kolegov

78-letni glasbenik je razkril, da je to obdobje zelo čustveno, a se mora na to navaditi. Vsak dan prejema podporo tudi od glasbenih kolegov, med katerimi so Paul McCartney, Pete Townshend in Mick Jagger. "Paul McCartney me pokliče prek FaceTima, da preveri, kako mi gre. Res je čudovit. Ljubezen, ki sem jo prejel od njega, Peta Townshenda, Micka Jaggerja in podobnih ljudi, je neverjetna," je še razkril Britanec.

Čeprav je zvezdnik nehal nastopati na turnejah, je bil v začetku tega tedna potrjen kot glavni izvajalec na festivalu Rock in Rio 2026. "V okviru poslovilne turneje mi ni uspelo priti v Južno Ameriko, zato sem, ko me je Rock In Rio povabil k igranju, takoj rekel da," je povedal.

Dotaknil se je tudi svetovne problematike aidsa

V intervjuju za Variety se je Elton John dotaknil še ene pereče teme in spregovoril o svojih prizadevanjih za zaustavitev globalnega širjenja aidsa. Meni, da bi ameriški predsednik Donald Trump lahko postal "eden največjih predsednikov v zgodovini", če bi mu uspelo odpraviti aids. "Upajmo, da se rešuje velika vojna," je dejal glede vojne v Gazi. "Vendar pa obstaja še ena vojna z ljudmi, ki trpijo zaradi virusa HIV in aidsa. Morali bi imeti možnost dobiti zdravila, vendar jih ne morejo, ker jim vlade tega ne dovolijo. To je nehumano," je prepričan dobitnik grammyjev, ki na tem področju upa tudi na pomoč ameriškega predsednika.

