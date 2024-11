Elton John je delno oslepel

Elton John je med gostovanjem v TV-oddaji Good Morning America razkril, da je oslepel na desno oko. 77-letnik je že septembra v objavi na družbenih omrežjih razkril, da ima zaradi očesne infekcije težave z vidom, zdaj pa je povedal, da se stanje še ni izboljšalo oziroma se celo slabša.

"Precej me je potrlo, da ničesar ne vidim," je dejal, "ničesar ne morem prebrati, ničesar ne morem gledati."

Dodal je, da ima ob desnem očesu težave z vidom tudi v levem in zato preprosto ne more glasbeno ustvarjati, zaradi česar je nov album, na katerega je sicer namigoval lani, pod vprašajem.

"Že nekaj časa nisem ničesar ustvaril," je dejal, "upam in bodrim se, da bo vse v redu, toda trenutno sem obtičal. Ne vem, če bi lahko snemal v studiu."

Kljub zdravstvenim težavam pa glasbenik ostaja pozitiven. "Sem najsrečnejši človek na svetu," je dejal, "ponosen sem na svoj odnos do samega sebe in tega, kar se dogaja. Imam srečo in hvaležen sem za to."