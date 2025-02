Glasbenik in pevec Kristijan Crnica – Kikifly je v razvedrilno-kuharski oddaji Riba, raca, rak razkril najzanimivejše spomine s svoje glasbene poti. Ob tem je izpostavil, da je bil to zagotovo trenutek, ko je z legendarnim britanskim glasbenikom Eltonom Johnom zapel v eni izmed čokoladnic v Londonu. "To je bilo najbolj nenavadno mesto, kjer sem kadarkoli pel," je Kikifly razkril v oddaji. Pred leti se je namreč z namenom, da najde svojo umetniško identiteto in se usmeri v avtorske projekte, preselil v glavno mesto Anglije.

Kot je še povedal, je svojo glasbeno pot začel spontano s koncerti na ulicah Ljubljane, svoje prve pesmi pa je najprej pokazal svojim prijateljem, ki so bili tako kot mimoidoči, ki so kasneje na uličnih koncertih prisluhnili njegovi glasbi, nad pesmimi in izvedbo navdušeni.

"Odziv ljudi je bil neverjeten. Kadarkoli sem začel igrati, so se mimoidoči ustavili in poslušali. To so bili dejansko pravi koncerti," se je svojih glasbenih začetkov in uličnih koncertov spomnil Kikifly.

Kikifly se je širši publiki predstavil v hrvaškem šovu Supertalent, kjer se mu je s svojo interpretacijo pesmi Take On Me skupine a-ha uspelo uvrstiti tudi v veliki finale in pridobiti še več oboževalcev v širši regiji.

Lani poleti delal na ladji

Pevec je lansko poletje delal tudi kot sobar in glasbenik na zasebni ladji. Kot je lani povedal za revijo Stop, je na ladjo lahko prišlo samo 20 ljudi, na njej pa so se gostje zamenjali vsak teden. Z delom je začel maja in na ladji ostal vse do konca oktobra. Povedal je tudi, da se je ob delu naučil tudi pravilno prati vsa oblačila in spoznal veliko različnih tkanin.