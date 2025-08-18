Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ta teden dočakala dolgoletno uresničitev sanj, nastop na prvem svetovnem prvenstvu. Slovenke bodo na mundialu v tajskem mestu Nakhon Ratchasima debitirale v petek ob 14.30, ko jim bodo nasproti stale aktualne olimpijske podprvakinje Američanke. "Na pripravah smo resnično garale in mislim, da smo pripravljene na to svetovno prvenstvo, ki ga že komaj čakamo. Upam, da nas trema ne bo pojedla. Bomo videli," je pred odhodom na SP in prvo tekmo dejala Eva Pavlović Mori.

Medtem ko se moška odbojkarska reprezentanca pripravlja na tretje svetovno prvenstvo, na katerem bo sredi septembra na Filipinih branila četrto mesto, pa žensko izbrano vrsto čaka premiera na mundialu.

Slovenke bodo na Tajsko odpotovale danes, uvodno tekmo pa bodo odigrale v petek proti sedmi reprezentanci sveta ZDA. Še pred potjo v Azijo so v Ljubljani opravile dva dobra testa proti Belgiji, ki sta selektorju Alessandru Oreficeju dala še nekaj zadnjih odgovorov.

Eva Pavlović Mori pred SP (video: OZS):

Orefice: Ekipa je imela dobro energijo, kar je ključno

"S tekmo sem zadovoljen. Naredili smo videoanalizo včerajšnje tekme, da smo analizirali svojo stran in kje še imamo prostor za izboljšavo. Tokrat v ospredju ni bil rezultat, uspelo pa nam je nekoliko bolje kontrolirati potek tekme kot dan prej. V težkih trenutkih je ekipa ostala skupaj in imela dobro energijo, kar je ključno," je po nedeljski zmagi nad Belgijkami (3:2) v izjavi za odbojkarsko zvezo dejal Italijan na slovenski klopi.

40-letni Italijan na slovenski klopi Alessandro Orefice je konec preteklega tedna dobil še zadnje tekmovalne odgovore in bil z videnim zadovoljen. Foto: Aleš Fevžer

40-letnik je selektorsko taktirko prevzel v začetku lanskega leta in na pripravah zahteval doslednost. V tej sezoni je za cilj postavil preboj na zaključni turnir zlate lige in svetovno prvenstvo. Njegove varovanke so si po porazih na drugem turnirju zlate evropske lige na Portugalskem otežile delo in na koncu ostale brez tako želene vstopnice, bodo pa v prihodnjih dneh dočakale dolgo pričakovan dan.

Milošič: Ogromno truda je že bilo vloženega in kar nekaj ga bomo morali še vložiti

"Mislim, da smo letos naredili ogromen napredek. Čeprav zlata liga ni šla po naših pričakovanjih, smo se pobrali in pokazali, da je vse skupaj proces, ki traja, in to želimo dokazati tudi na tem svetovnem prvenstvu. Ogromno truda je že bilo vloženega in kar nekaj ga bomo morali še vložiti, da bomo prišli do želene igre in ravni. Ponosna sem na celoten sklop priprav, saj smo res delali dobro," je po nedeljski tekmi razmišljala Nika Milošič.

Nika Milošič po pripravljalni tekmi z Belgijo (video: OZS):

Pavlović Mori: Če pokažemo našo igro, lahko presenetimo

Slovenke, ki na svetovni lestvici zasedajo 25. mesto, bodo v skupinskem delu svetovnega prvenstva igrale proti Američankam (7. reprezentanca sveta), Čehinjam (13.) in Argentinkam (17.). V izločilne boje bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca vsake skupine.

"Vzdušje v ekipi je fantastično in to smo pokazale tudi na igrišču. Na pripravah smo resnično garale in mislim, da smo pripravljene na to svetovno prvenstvo, ki ga že komaj čakamo. Američanke so zagotovo favorizirane v celotni skupini, vendar menim, da če pokažemo našo igro, lahko presenetimo in odščipnemo kakšen niz več. Upam, da nas trema ne bo pojedla. Bomo videli, kako bo," pred odhodom na Tajsko pravi izkušena podajalka Eva Pavlović Mori.

"Na pripravah smo resnično garale in mislim, da smo pripravljene na to svetovno prvenstvo, ki ga že komaj čakamo." Foto: Aleš Oblak

Srbkinje napadajo tretji zaporedni naslov

Naslov svetovnih prvakinj bodo branile Srbkinje, ki so pred tremi leti ubranile zlato s finalno zmago nad Brazilkami, bron pa je pripadel Italijankam, ki so premagale prve slovenske tekmice Američanke.

Uvodno tekmo bodo varovanke Oreficeja odigrale v petek ob 14.30.