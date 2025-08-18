Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
10.35

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Alessandro Orefice Eva Mori Pavlović odbojka SP v odbojki 2025 slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 10.35

1 ura, 1 minuta

V petek debi proti Američankam

Slovenke odhajajo na svoje prvo svetovno prvenstvo: Pripravljene smo #video

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Slovenke bodo danes odpotovale na svoje prvo svetovno prvenstvo na Tajsko. Prva tekma jih čaka v petek proti aktualnim olimpijskim prvakinjam Američankam. | Foto Aleš Fevžer

Slovenke bodo danes odpotovale na svoje prvo svetovno prvenstvo na Tajsko. Prva tekma jih čaka v petek proti aktualnim olimpijskim prvakinjam Američankam.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ta teden dočakala dolgoletno uresničitev sanj, nastop na prvem svetovnem prvenstvu. Slovenke bodo na mundialu v tajskem mestu Nakhon Ratchasima debitirale v petek ob 14.30, ko jim bodo nasproti stale aktualne olimpijske podprvakinje Američanke. "Na pripravah smo resnično garale in mislim, da smo pripravljene na to svetovno prvenstvo, ki ga že komaj čakamo. Upam, da nas trema ne bo pojedla. Bomo videli," je pred odhodom na SP in prvo tekmo dejala Eva Pavlović Mori.

Saša Planinšec
Sportal Slovenska kapetanka nerokovanja z Izraelkami ni želela komentirati
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke pred potjo na SP premagale Belgijo #video

Medtem ko se moška odbojkarska reprezentanca pripravlja na tretje svetovno prvenstvo, na katerem bo sredi septembra na Filipinih branila četrto mesto, pa žensko izbrano vrsto čaka premiera na mundialu. 

Slovenke bodo na Tajsko odpotovale danes, uvodno tekmo pa bodo odigrale v petek proti sedmi reprezentanci sveta ZDA. Še pred potjo v Azijo so v Ljubljani opravile dva dobra testa proti Belgiji, ki sta selektorju Alessandru Oreficeju dala še nekaj zadnjih odgovorov.

Eva Pavlović Mori pred SP (video: OZS):

Orefice: Ekipa je imela dobro energijo, kar je ključno

"S tekmo sem zadovoljen. Naredili smo videoanalizo včerajšnje tekme, da smo analizirali svojo stran in kje še imamo prostor za izboljšavo. Tokrat v ospredju ni bil rezultat, uspelo pa nam je nekoliko bolje kontrolirati potek tekme kot dan prej. V težkih trenutkih je ekipa ostala skupaj in imela dobro energijo, kar je ključno," je po nedeljski zmagi nad Belgijkami (3:2) v izjavi za odbojkarsko zvezo dejal Italijan na slovenski klopi. 

40-letni Italijan na slovenski klopi Alessandro Orefice je konec preteklega tedna dobil še zadnje tekmovalne odgovore in bil z videnim zadovoljen. | Foto: Aleš Fevžer 40-letni Italijan na slovenski klopi Alessandro Orefice je konec preteklega tedna dobil še zadnje tekmovalne odgovore in bil z videnim zadovoljen. Foto: Aleš Fevžer

40-letnik je selektorsko taktirko prevzel v začetku lanskega leta in na pripravah zahteval doslednost. V tej sezoni je za cilj postavil preboj na zaključni turnir zlate lige in svetovno prvenstvo. Njegove varovanke so si po porazih na drugem turnirju zlate evropske lige na Portugalskem otežile delo in na koncu ostale brez tako želene vstopnice, bodo pa v prihodnjih dneh dočakale dolgo pričakovan dan.

Milošič: Ogromno truda je že bilo vloženega in kar nekaj ga bomo morali še vložiti

"Mislim, da smo letos naredili ogromen napredek. Čeprav zlata liga ni šla po naših pričakovanjih, smo se pobrali in pokazali, da je vse skupaj proces, ki traja, in to želimo dokazati tudi na tem svetovnem prvenstvu. Ogromno truda je že bilo vloženega in kar nekaj ga bomo morali še vložiti, da bomo prišli do želene igre in ravni. Ponosna sem na celoten sklop priprav, saj smo res delali dobro," je po nedeljski tekmi razmišljala Nika Milošič.

Nika Milošič po pripravljalni tekmi z Belgijo (video: OZS):

Pavlović Mori: Če pokažemo našo igro, lahko presenetimo 

Slovenke, ki na svetovni lestvici zasedajo 25. mesto, bodo v skupinskem delu svetovnega prvenstva igrale proti Američankam (7. reprezentanca sveta), Čehinjam (13.) in Argentinkam (17.). V izločilne boje bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca vsake skupine.

"Vzdušje v ekipi je fantastično in to smo pokazale tudi na igrišču. Na pripravah smo resnično garale in mislim, da smo pripravljene na to svetovno prvenstvo, ki ga že komaj čakamo. Američanke so zagotovo favorizirane v celotni skupini, vendar menim, da če pokažemo našo igro, lahko presenetimo in odščipnemo kakšen niz več. Upam, da nas trema ne bo pojedla. Bomo videli, kako bo," pred odhodom na Tajsko pravi izkušena podajalka Eva Pavlović Mori.

"Na pripravah smo resnično garale in mislim, da smo pripravljene na to svetovno prvenstvo, ki ga že komaj čakamo." | Foto: Aleš Oblak "Na pripravah smo resnično garale in mislim, da smo pripravljene na to svetovno prvenstvo, ki ga že komaj čakamo." Foto: Aleš Oblak

Srbkinje napadajo tretji zaporedni naslov

Naslov svetovnih prvakinj bodo branile Srbkinje, ki so pred tremi leti ubranile zlato s finalno zmago nad Brazilkami, bron pa je pripadel Italijankam, ki so premagale prve slovenske tekmice Američanke.

Uvodno tekmo bodo varovanke Oreficeja odigrale v petek ob 14.30.

Svetovno prvenstvo, Nakhon Ratchasima, skupina D (slovenske tekme)

Petek, 22. avgust
14.30 ZDA - Slovenija

Nedelja, 24. avgust
11.00 Češka - Slovenija

Torek, 26. avgust
11.00 Argentina - Slovenija

slovenska ženska odbojkaraksa reprezentanca
Sportal Slovenski protest po tekmi z Izraelom buri duhove
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Belgija, pripravljalna tekma
Sportal Selektor Slovenk po prvem testu zelo zadovoljen #video
slovenska odbojkarska reprezentanca, liga narodov, četrtfinale : Francija, Sašo Štalekar
Sportal Sašo Štalekar odslej v Romuniji

Alessandro Orefice Eva Mori Pavlović odbojka SP v odbojki 2025 slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.