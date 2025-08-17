Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Reprezentančni bloker zapušča ACH Volley

Sašo Štalekar odslej v Romuniji

slovenska odbojkarska reprezentanca, liga narodov, četrtfinale : Francija, Sašo Štalekar | Sašo Štalekar se seli v Romunijo. | Foto VolleyballWorld

Sašo Štalekar se seli v Romunijo.

Foto: VolleyballWorld

Slovenski odbojkarski reprezentant Sašo Štalekar bo v prihodnji sezoni igral v Romuniji. Iz vrst ACH Volleyja se namreč 214 cm visoki srednji bloker seli k Municipalu Arcadi Galatiju, je ljubljanska zasedba sporočila na družbenih omrežjih.

Štalekar je odbojkarsko pot začel v domači Mislinji, nato pa jo nadaljeval pri Calcitu. V svoji karieri je igral tudi za avstrijski Hypo Tirol, grški Panathinaikos in nemški Berlin Recycling Volley, s katerim je osvojil naslov državnega prvaka.

Po nekaj letih igranja v tujini se je lani vrnil v slovenski ACH Volley, s katerim je brez poraza Ljubljančanom pomagal do 21. naslova državnega prvaka, je na spletni strani zapisala Odbojkarska zveza Slovenije.

Zdaj 29-letnika čaka romunski izziv. Arcada Galati je v minuli sezoni nastopala na treh frontah. V državnem prvenstvu in v pokalnem tekmovanju je končala na petem mestu, na evropski sceni pa je svoje moči merila v pokalu Cev in tam ostala brez izločilnih bojev.

Štalekar je že vrsto let član slovenske izbrane vrste. Del nje bo tudi na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Skupaj s soigralci je v letošnji izdaji lige narodov Sloveniji pomagal do četrtega mesta.

