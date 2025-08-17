Slovenke pred potjo na SP premagale Belgijo #video

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala še zadnjo prijateljsko tekmo pred odhodom na svoje prvo svetovno prvenstvo na Tajsko. S 3:1 (19, -25, 26, 19) je premagala Belgijo. Ekipi sta po njej odigrali še en niz, v katerem so bile s 25:20 boljše Belgijke.

V slovenski vrsti je bila z 19 točkami najučinkovitejša Eva Zatković, Fatoumatta Sillah jih je dodala 16, Mija Šiftar deset, Lorena Lorbek Fijok in Saša Planinšec devet, Mirta Velikonja Grbac sedem, Nika Milošič šest, Žana Godec štiri, Eva Pavlović Mori, Klara Milošič in Polona Frelih po dve, Žana Halužan Sagadin pa eno.

Video: OZS

"Mislim, da smo letos naredili ogromen napredek. Čeprav zlata liga ni šla po naših pričakovanjih, smo se pobrali in pokazali, da je vse skupaj proces, ki traja. To želimo dokazati tudi na svetovnem prvenstvu. Ogromno truda je že bilo vloženega in kar nekaj ga bomo morali še vložiti, da bomo prišli do želene igre in ravni. Ponosna sem na celoten sklop priprav, saj smo res delali dobro," je dejala Nika Milošič.

Slovenska izbrana vrsta se jutri odpravlja na Tajsko, kjer bo v mestu Nakhon Ratchasima v skupini D skupaj z Združenimi državami Amerike, Argentino in Češko debitirala na svetovnem odru. Prvi obračun Slovenke čaka 22. avgusta, ko se bodo ob 14.30 pomerile z Američankami.

