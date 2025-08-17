Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
17.51

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
odbojka Alessandro Orefice SP v odbojki 2025 slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Nedelja, 17. 8. 2025, 17.51

50 minut

Pripravljalna tekma

Slovenke pred potjo na SP premagale Belgijo #video

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Slovenke so na zadnji pripravljalni tekmi pred SP s 3:1 premagale Belgijo. | Foto Aleš Fevžer

Slovenke so na zadnji pripravljalni tekmi pred SP s 3:1 premagale Belgijo.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala še zadnjo prijateljsko tekmo pred odhodom na svoje prvo svetovno prvenstvo na Tajsko. S 3:1 (19, -25, 26, 19) je premagala Belgijo. Ekipi sta po njej odigrali še en niz, v katerem so bile s 25:20 boljše Belgijke.

Saša Planinšec
Sportal Slovenska kapetanka nerokovanja z Izraelkami ni želela komentirati

V slovenski vrsti je bila z 19 točkami najučinkovitejša Eva Zatković, Fatoumatta Sillah jih je dodala 16, Mija Šiftar deset, Lorena Lorbek Fijok in Saša Planinšec devet, Mirta Velikonja Grbac sedem, Nika Milošič šest, Žana Godec štiri, Eva Pavlović Mori, Klara Milošič in Polona Frelih po dve, Žana Halužan Sagadin pa eno.

Video: OZS

"Mislim, da smo letos naredili ogromen napredek. Čeprav zlata liga ni šla po naših pričakovanjih, smo se pobrali in pokazali, da je vse skupaj proces, ki traja. To želimo dokazati tudi na svetovnem prvenstvu. Ogromno truda je že bilo vloženega in kar nekaj ga bomo morali še vložiti, da bomo prišli do želene igre in ravni. Ponosna sem na celoten sklop priprav, saj smo res delali dobro," je dejala Nika Milošič.

Slovenska izbrana vrsta se jutri odpravlja na Tajsko, kjer bo v mestu Nakhon Ratchasima v skupini D skupaj z Združenimi državami Amerike, Argentino in Češko debitirala na svetovnem odru. Prvi obračun Slovenke čaka 22. avgusta, ko se bodo ob 14.30 pomerile z Američankami.

Preberite še:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Belgija, pripravljalna tekma
Sportal Selektor Slovenk po prvem testu zelo zadovoljen #video
odbojka Alessandro Orefice SP v odbojki 2025 slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.