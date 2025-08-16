Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

16. 8. 2025,
19.01

32 minut

Sobota, 16. 8. 2025, 19.01

Slovenke na prvi tekmi z Belgijkami remizirale #video

STA

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Belgija, pripravljalna tekma | Slovenke so na prvi pripravljalni tekmi z Belgijo remizirale. | Foto Aleš Fevžer

Slovenke so na prvi pripravljalni tekmi z Belgijo remizirale.

Foto: Aleš Fevžer

Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco čez nekaj dni čaka premierni nastop na svetovnem prvenstvu na Tajskem. Pred odhodom v Azijo so slovenske odbojkarice danes v Ljubljani odigrale prvo od dveh prijateljskih tekem proti Belgijkam. Danes sta reprezentanci odigrali štiri nize in se razšli z neodločenim izidom 2:2.

Za slovenskimi odbojkaricami je že dolgo poletje in več kot dva meseca reprezentančnih akcij. Junija so nastopile v evropski zlati ligi, nato pa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 po zmagah s 3:0 nad Estonijo in Izraelom potrdile uvrstitev na turnir stare celine.

Saša Planinšec po remiju z Belgijkami (video: OZS):

A največji izziv za varovanke italijanskega selektorja na slovenski klopi Alessandra Oreficeja šele prihaja, saj bodo med 22. avgustom in 7. septembrom Slovenke nastopile na svojem prvem svetovnem prvenstvu. V skupini D bodo igrale skupaj z ZDA, Češko in Argentino.

Po uspešnem končanem kvalifikacijskem ciklu so se slovenske odbojkarice v Ljubljani znova zbrale v ponedeljek in začele priprave na zaključni izziv poletja. Zadnji test pred odhodom v Nakhon Ratchasimo bosta prijateljski tekmi z Belgijo, ki je 14. reprezentanca sveta. Slovenke so 25.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Belgija, pripravljalna tekma | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Belgijke so danes po boljši končnici dobile prvi niz s 25:23. V drugem so Slovenke slavile po podaljšani igri s 26:24. Tretji niz je vnovič s 25:23 pripadel Belgijkam, Slovenke pa so z enakim izidom nato slavile v četrtem.

Slovenke bodo v nedeljo ob 13.30 še enkrat igrale z Belgijo. Na Tajsko bodo odpotovale v ponedeljek zvečer, prvo tekmo na SP pa bodo odigrale 22. avgusta ob 14.30 proti olimpijskim podprvakinjam in sedmi reprezentanci sveta, ZDA.

