Slovenske odbojkarice so prejšnji teden dvignile nekaj prahu, ko se po tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo niso želele rokovati z izraelskimi tekmicami. Po današnji pripravljalni tekmi proti Belgiji pred premiernim nastopom na svetovnem prvenstvu kapetanka Saša Planinšec dogodka ni želela komentirati, fokus Slovenk je zgolj na SP.

Slovenske odbojkarice so z Izraelom 6. avgusta svojo zadnjo tekmo kvalifikacij za EP igrale v Strumici v Severni Makedoniji in dvoboj gladko dobile s 3:0. Več prahu so dvignile po tekmi, ko se z Izraelkami niso želele rokovati.

Ta odločitev je razdelila javnost, nekateri so odločitev pospremili z odobravanjem, drugi pa obsodili. Kapetanka slovenske izbrane vrste je danes po prvi od dveh pripravljalnih tekem proti Belgiji (2:2) v Ljubljani dejala, da dogodka ne želi komentirati, tako da točen namen Slovenk, zakaj se niso želele rokovati z Izraelkami, ostaja neznan.

Kapetanka slovenske izbrane vrste Saša Planinšec je po prvi od dveh pripravljalnih tekem proti Belgiji (2:2) v Ljubljani dejala, da dogodka ne želi komentirati. Foto: Aleš Fevžer

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je v sredo za TV Slovenijo dejal, da zveza geste ne more upravičiti, saj si želijo, da šport ostane ograjen od političnih razmer, in da so se očitno za to ravnanje dekleta interno dogovorila.

"To prestopa meje oziroma usmeritve, ki so nam bile dane, jih pa lahko razumemo in lahko storimo vse, da bodo svoj tekmovalni program kljub temu nemoteno izpeljale. Bi se pa vendarle dekleta, če so o tem razmišljala, morala prej pogovoriti z nami," je za TV Slovenija povedal Ropret, ki si je danes v dvorani Vižmarje-Brod tudi ogledal tekmo odbojkaric.

Vodstvo slovenske reprezentance bo najverjetneje moralo zagovarjati odločitev odbojkaric pred Evropsko odbojkarsko zvezo, kakšne bodo posledice, pa zaenkrat še ni znano.

Na stran odbojkaric so stopili v Pravni mreži za varstvo demokracije, kjer so prepričani, da politična nevtralnost športa ni absolutna. Odbojkaricam so, če bo ta potrebna, ponudili tudi pravno pomoč, je še poročala TV Slovenija.

Slovenske odbojkarice so sicer kvalifikacije za EP končale s stoodstotnim izkupičkom štirih zmag in si že pred tekmo z Izraelkami priborile nastop na prvenstvu stare celine prihodnje leto.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo že čez nekaj dni odpotovala na Tajsko, kjer jo med 22. avgustom in 7. septembrom čaka premierni nastop na SP in največji izziv letošnjega reprezentančnega poletja. V skupini D bodo Slovenke igrale skupaj z ZDA, Češko in Argentino.