Drzna poteza, ki so jo pričakovali le redki #SkokVPreteklost

Slovenski odbojkarji so se po nekaj prostih dneh, ki jim jih je selektor Fabio Soli namenil po koncu lige narodov, sredi tedna začeli pripravljati na septembrsko svetovno prvenstvo . Ob tem smo čas zavrteli v ne tako oddaljeno preteklost, v čas avgustovskih priprav na prejšnje SP, ko so na Odbojkarski zvezi Slovenije s selektorsko menjavo zgolj 18 dni pred domačim prvenstvom poskrbeli za šokterapijo.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je med letoma 2019 in 2021 delovala pod vodstvom italijanskega stratega Alberta Giulianija, ki pa se je po obrambi evropskega srebra 2021 poslovil od selektorske taktirke. Odbojkarska zveza Slovenije se je podala v lov za novim glavnim trenerjem in ga našla v Marku Lebedewu.

"Ponudb ni manjkalo, bilo jih je zares veliko. Na koncu smo izbrali Marka Lebedewa. Gre za izjemnega strokovnjaka in prepričani smo, da bomo z njim na čelu reprezentance nadaljevali po poti, po kakršni stopamo v zadnjih letih. Jamstvo za to so njegove reference in seveda tudi kakovost naših fantov," je sredi februarja 2022 odločitev, da selektorske vajeti prevzame Lebedew, pojasnil predsednik OZS Metod Ropret.

Avstralec je imel z reprezentanco velike načrte, vsi skupaj pa velike apetite tudi na vrhuncu tiste sezone, svetovnem prvenstvu, ki sta ga gostili Slovenija in Poljska.

A realnost ne sledi vselej željam. Reprezentanci na ogrevanju pred ključnimi septembrskimi tekmami ni steklo. V ligi narodov, v kateri so leto prej igrali v polfinalu, so bledi Slovenci na dvanajstih tekmah petkrat zmagali in sedemkrat izgubili, zasedli deseto mesto ter zaostali za napovedmi in ostali brez zaključnega turnirja najboljše osmerice.

Mark Lebedew se je s selektorskega položaja poslovil manj kot pol leta po imenovanju. Foto: Aleš Oblak

"Zavedam se, da je to, kar smo zdaj storili, neki precedens"

Po razočaranju v ligi narodov in nekaj prostih dneh je Lebedew varovance v zadnji tretjini julija spet zbral na pripravah za svetovno prvenstvo. Odbojkarji so se potili na igrišču, zveza ob njem, vsi skupaj pa so odštevali dneve do spektakla v Stožicah, ki so pred tem že gostile evropsko prvenstvo, svetovnega pa še ne.

"Če se ne bi pojavila možnost, da Cretu pride k nam, najbrž zamenjave niti ne bi bilo," je avgusta 2022 dejal predsednik OZS Metod Ropret. Foto: Sportida Zgolj 18 dni pred začetkom svetovnega prvenstva pa je ko strela z jasnega prišlo dopoldansko sporočilo za javnost. "Ocenjujemo, da je bilo za izpolnitev naših ciljev, povezanih s svetovnim prvenstvom, potrebnih nekaj sprememb. Enotno smo se odločili, da zamenjamo vodjo strokovnega štaba, ki se mu na tem mestu zahvaljujemo za opravljeno delo. Lebedewa bo zamenjal romunski strateg Gheorghe Cretu," so 8. avgusta 2022 sporočili iz krovne odbojkarske organizacije.

"Zavedam se, da je to, kar smo zdaj storili, neki precedens. To ni običajno, ampak pred domačim prvenstvom res nismo želeli nobene reči prepustiti naključju. Morali smo nekaj na hitro storiti. Poklical sem Cretuja, pojavila se je možnost za sodelovanje, lahko rečem, da v prvem naboru možnih zamenjav za Alberta Giulianija tako zvenečih imen nismo imeli. Če se ne bi pojavila možnost, da Cretu pride k nam, najbrž zamenjave niti ne bi bilo," je še isto popoldne razlagal Ropret in se strinjal, da so z zamenjavo tako kratek čas pred prvenstvom veliko tvegali.

Dan po selektorski spremembi je Gheorghe Cretu vodil prvi trening, časa za spoznavanje ni bilo veliko. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nisem prišel, da bi se dokazoval, prišel sem, da bi zmagoval s temi fanti"

Že naslednji dan je sledil prvi trening pod vodstvom Cretuja. Nekateri igralci so dali vedeti, da jih je odločitev presenetila, drugi o njej niso želeli pretirano razpredati, so pa vsi skupaj poudarjali, da morajo kljub turbulentnim dnem ostati osredotočeni.

"Nisem prišel, da bi se dokazoval, prišel sem, da bi zmagoval s temi fanti. Prve besede so bile, da želimo zmagovati, tega si želijo tudi fantje. Vsako tekmovanje začneš s sanjami, nihče v tej dvorani ne bo rekel, da ne sanja o najvišjem mestu, da gre lahko do konca. To je največja motivacija. Morda se na začetku zdi čudna, a moraš vseskozi verjeti. Sam verjamem, morda kdaj precej bolj kot igralci sami," je novinarjem ob prvem snidenju samozavestno dejal Cretu.

Ljudje so se spraševali, ali mu bo v tako kratkem času uspelo dvigniti ekipo in kako bo šok terapija delovala. A skrbi navijačev so bile odveč, optimizem se je hitro vračal.

Slovenci so prvenstvo na domačem terenu začeli s pričakovano zmago proti Kamerunu, nato po pravem trilerju po petih setih izgubili s Francozi, za konec skupinskega dela pa brez izgubljenega seta odpravili Nemce in napredovali v izločilne boje.

Romun je v kratkem času dvignil ekipo in z njo v Stožicah spisal posebno zgodbo - slovenska reprezentanca se je na svojem drugem svetovnem prvenstvu prvič uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred polnimi Stožicami prvi preboj v polfinale SP

Nabito polne Stožice so norele od navdušenje, v osmini finala je s 3:1 najprej padla Nemčija. V četrtfinalu so Cretujeve pričakali trdoživi Ukrajinci, jih namučili, a Slovenci so njihov odpor strli s 3:1 in pred bučnimi domačimi navijači spisali novo zgodovinsko poglavje reprezentančne odbojke. Ob svojem drugem nastopu na svetovnem prvenstvu so se prvič uvrstili v polfinale, v boje za kolajne.

"Vsak prispeva svoj del k rezultatu, vsak želi pomagati ekipi in mislim, da ravno to na koncu dela to ekipo tako močno. Morate razumeti, da jaz s to ekipo nisem ničesar izumil. Ekipa je takšna že leta in včasih jih moraš le opomniti, česa so sposobni in da se morajo zavedati, da nimamo igralca, ki bi sam dosegel 40 točk. Imamo pa 14 fantov, od katerih lahko vsak doseže točko, in skupaj lahko zmagamo. To je pomembna značilnost te ekipe," je razmišljal Romun po preboju v polfinale in dal vedeti, da se ne namerava ustavljati tu.

Slovenci so v boju za finale izgubili s poznejšimi prvaki Italijani, na tekmi za bron pa so jih premagali Brazilci. Foto: Volleyballworld

Selitev v Katovice in četrto mesto

A Slovenci so se morali, kot že pred finalom evropskega prvenstva 2019, posloviti od svojih navijačev in se preseliti na drugo prizorišče. Polfinalni tekmi in boja za odličja so gostili Poljaki.

Cretujevo zasedbo je v polfinalu v Katovicah pričakala poznejša prvakinja Italija in s 3:0 upravičila vlogo favoritinje. Slovenci so imeli še eno možnost za zgodovinsko kolajno, a je bila tudi Brazilija takrat previsoka ovira (1:3). Čeprav so ostali brez odličja, so v mesecu, ko so se zapeljali na vrtiljaku čustev, znova spisali odbojkarsko poglavje, ki ga bo težko preseči.

Priprave na Filipine

Tri leta pozneje se slovenska reprezentanca znova pripravlja na svetovno prvenstvo, svoje tretje. Igrala ga bo septembra na Filipinih, kjer jo tamkajšnji navijači obožujejo. Do uresničevanja visokih ciljev jo bo poskušal peljati Fabio Soli, ki je po olimpijski sezoni nasledil Cretuja.

Slovenci se na tretje svetovno prvenstvo, ki bo septembra na Filipinih, pripravljajo pod taktirko Fabia Solija. Foto: VolleyballWorld

Italijan se je moral spoprijeti s pomladitvijo ekipe, saj vsaj v prvem delu sezone, ligi narodov, ni mogel računati na več nosilcev igre zadnjega debelega desetletja. Vpeljal je nov, hitrejši sistem igre, predvsem pa v ekipo dobro vkomponiral mlajše upe, ki v preteklih letih, ko je načeloma igralo le šest ali sedem izdelanih reprezentantov, niso dobivali veliko priložnosti.

Zdaj je pred njim in prevetreno zasedbo nov izziv. Kako se bodo znašli na svojem tretjem svetovnem prvenstvu, bo jasno čez dober mesec. Vse skupaj se bo v Manili začelo 12. septembra, prvak pa bo okronan 28. septembra.